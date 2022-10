Gioia a Cellino, è di nuovo a casa: Al Bano aspettava questo momento da una vita

By

Al Bano non può che essere pieno di gioia a causa di un fantastico ritorno, tanto aspettato ma che nessuno avrebbe potuto immaginare.

La decisione di questa persona molto vicina ad Al Bano non potrà che cambiare la vita di entrambi.

Una decisione tanto attesa da Al Bano

Al Bano è uno dei personaggi del mondo della musica italiana più amati nel mondo. Il suo successo si deve anche alla sua ex moglie: Romina Power, compagna anche sul palcoscenico. Da lui ha avuto quattro figli. Nonostante la separazione, i due sono tornati insieme sul palco per la gioia dei fan e per continuare la loro carriera musicale.

Ora, lui è legato a Loredana Lecciso da molto tempo ma non ha mai scelto di sposarla, nonostante abbia avuto dalla donna due figli e stia con lei da 22 anni. Al Bano vive a Cellino, in Puglia, dove ha un agriturismo e cura delle vigne producendo lui stesso diverse tipologie di vini che commercia. La residenza di Al Bano, nelle prossime settimane darà di nuovo il benvenuto ad una persona molto importante per il cantante.

Chi tornerà a Cellino?

Stiamo parlando di Romina Power che tornerà a Cellino San Marco. Le cause della decisione sono state confessate dalla stessa cantante a Silvia Toffanin, durante la trasmissione Verissimo.

Romina ha negato fermamente il suo ritorno di fiamma con Al Bano ma, a lui, è rimasta tutt’ora molto legata, non solo perché padre dei suoi figli. Nel salotto di Verissimo, la cantante ha confessato di essersi dovuta sottoporre ad un intervento al ginocchio. Da allora, non ha recuperato ancora completamente la sua funzionalità. Tant’è che ha deciso di tornare a Cellino San Marco, in Puglia affermando alla conduttrice:

“Non mi aspettavo questa domanda da te… Mi sono innamorata della terra, della luce, sono fedele al luogo, alla Puglia”.

Anche se, in quel paese, c’è sempre la nuova compagna di Al Bano che, sebbene l’abbia sempre provocata, la Power ha sempre scelto di replicare in modo divertente o da gran signora.

La Power, a differenza dell’ex, non ha mai portato alla luce del sole, se ce ne sono state, nuove storie d’amore. Anzi, alla Toffanin ha detto di essere diventata sempre più esigente e di accettare sempre meno le corti di svariati corteggiatori che ancora ha .

Sembra che nel cuore della cantante ci sia posto soltanto per la sua numerosa famiglia e nipoti. Tutti insieme sono una squadra molto forte e ricca di sentimenti da difendere.