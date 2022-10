Bonus mutuo, ti fanno arrivare 1500€ sul conto: come accedere | Felicità immane

Il Bonus Mutuo è tutto ciò che stavamo aspettando con 1500 euro che arrivano direttamente sul conto. Ma come?

Accendere un mutuo in Italia è praticamente impossibile, proprio perché le nuove normative non consentono a chi desidera comprare casa di trovare la soluzione giusta. Solo nel 2021 i mutui erano molto bassi, poi con l’arrivo dell’inflazione e del caro vita, i tassi dei mutui sono andati alle stelle diventando carissimi.

E tutte le persone che vogliono comprare casa rinunciano, preferendo un affitto e sborsando dei soldi al mese che non porteranno mai loro da alcuna parte. Il Governo ha messo in atto una novità molto interessante che riguarda proprio il Bonus Mutuo: di che cosa si tratta e chi può fare domanda?

Mutui in Italia, stangate e novità

È una esigenza naturale quella di voler acquistare casa in un certo momento della propria vita, ma i tassi e le condizioni per accendere un mutuo non lo permettono mai. Oggi i tassi sono altissimi così come l’inflazione, la rata è impossibile da sostenere e il caro vita cancella tutti i sogni che una persona tira fuori dal cassetto.

La BCE ha dato il colpo finale annunciando un aumento ulteriore dei tassi, costringendo così le persone a rinunciare e fare un passo indietro. Questo vuol dire che oggi un mutuo viene visto come un rischio e nessuno vuole più acquistare una casa.

C’è un nuovo bonus che viene messo sul tavolo dal valore di 1500 euro, che di certo non fanno la differenza ma possono essere un cuscinetto per accogliere il rialzo di tutte le rate. Prima di comprare una casa bisogna pensare all’anticipo, alle rate, ai tassi e ovviamente al caro vita che sta mettendo a dura prova gli italiani.

Bonus mutuo, 1500 euro sul conto

È un bonus interessante e particolare offerto a coloro che vogliono fare il passo in avanti per comprarsi casa. Chi vuole richiederlo deve però attenersi a determinati requisiti fondamentali:

La coppia non deve superare i 79 anni in due ed è destinato solo alle coppie giovani che si trovano davanti alla prima casa da acquistare.

Si può inoltre considerare versatile, perché è un aiuto economico che serve anche per ristrutturare la prima casa con un aiuto che arriva sino a 1500 euro.

Quali sono i requisiti e la scadenza?

Le coppie interessate devono fare domanda entro e non oltre il 31 ottobre, presentando l’ISEE che non dovrà essere maggiore di 28.000 euro. Tutte le coppie che rispondono ai requisiti richiesti potranno ottenere questo aiuto economico.

Un’altra caratteristica da evidenziare è che questo aiuto riguarda solo il Comune di Comacchio. Inutile precisare che ad oggi i bonus interessanti vengono erogati dalle amministrazioni comunali, messi in campo per dare una mano ai giovani o alle famiglie con bambini.