Gigi, morto a Bari a soli 17 anni: il cordoglio dei compagni di scuola

Si è sentito male all’improvviso mentre era nel suo letto. Così, all’età di soli 17 anni, Gigi è morto. Un dolore che ha colpito, non solo la sua famiglia ma anche l’intera comunità scolastica che frequentava.

Gigi era al secondo anno dell’Istituto “Majorana” di Bari. Ma cosa è successo effettivamente? Cerchiamo di capire insieme.

Gigi morto a soli 17 anni

Una situazione che sembra, apparentemente, impossibile. Come può un ragazzo di soli 17 anni morire così, all’improvviso, nel suo letto? Purtroppo questa è la triste storia di Gigi che è deceduto in questo modo, per cause ancora da accertare.

Sul suo corpo, infatti, è stata disposta l’autopsia per capire cosa effettivamente sia successo e quali siano le cause della sua morte. Al momento si sa soltanto che il giovane era nel suo letto quando è stato trovato privo di vita. L’immediata chiamata da parte dei suoi genitori, al 118, la corsa all’ospedale “San Paolo” del capoluogo pugliese, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Il giovane frequentava l’indirizzo ottico dell’istituto “Majorana” di Bari. Il dolore ed il cordoglio, non solo della sua famiglia, ma anche di tutti i suoi compagni di scuola e dello stesso istituto scolastico che frequentava.

È stata la stessa scuola a comunicare la triste notizia della morte di Gigi, attraverso un post sui social: “È un giorno davvero triste per la nostra comunità scolastica” – si legge. L’intera scuola si stringe attorno alla famiglia del giovane che, adesso, attende solo di capire come sia morto il 17enne e lo si saprà solo dopo i risultati dell’autopsia che, sul suo corpo, è stata predisposta.

Il commosso messaggio della preside della sua scuola

Anche la preside dell’istituto frequentato da Gigi ha deciso di esprimere il suo dolore attraverso i social. Raccontare e sapere, una volta arrivati a scuola, di uno studente che è volato via, a causa di un infarto fulminante, è stato qualcosa di molto triste, ha scritto. Un messaggio che si conclude con parole molto toccanti: “Addio sfortunato ragazzo, che possa accoglierti la tua adorata mamma” – scrive la preside.

La vicinanza dell’intera comunità scolastica a tutta la sua famiglia, già provata da tanto dolore. Tantissimi sono i messaggi di cordoglio arrivati per Gigi da tutti i suoi amici, dai compagni di classe e da tutti coloro che l’hanno amato e conosciuto.

Stando alle primissime ipotesi sulle cause del decesso di Gigi, si pensa sia stato un infarto fulminante. Ma tutto è ancora da chiarirsi e, a farlo, potrà essere soltanto l’autopsia.

Un ragazzo strappato troppo presto alla vita. I suoi amici ed i suoi compagni di classe sono ancora increduli per ciò che è successo, in particolare sul fatto che non vedranno più il loro amato Gigi varcare con loro i cancelli di scuola, scherzare con loro, studiare e giocare insieme.

Quando tutta la comunità scolastica ha letto la notizia della morte di Gigi, il dolore ha pervaso tutti e tutti, a partire dalla preside, hanno reso omaggio a questo giovane ragazzo, vittima di un fatale destino.