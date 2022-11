Di cosa si è occupata Meloni negli incontri bilaterali del G20

Giorgia Meloni, a Bali, per il G20 ha fatto un altro debutto, ancora una volta internazionale. Se a Sharm el Sheikh, la prima presidentessa del Consiglio donna della storia della Repubblica italiana aveva avuto modo di parlare direttamente con il presidente egiziano, al summit indonesiano ha avuto l’occasione per incontrare il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ma non solo.

Perché al G20, poi, Meloni, accompagnata dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha avuto un colloquio con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con Olaf Scholz, il cancelliere tedesco e anche con Charles Michel, il presidente della Consiglio europeo, con cui si è parlato soprattutto della questione migranti.

Meloni al G20 ha incontrato il presidente degli Stati Uniti e quello della Turchia

È l’unica donna capo del governo presente a Bali, al G20, Giorgia Meloni, ormai entrata a far parte dell’Olimpo dei grandi del mondo. Dopo un debutto un po’ così a Bruxelles, quando ha incontrato i presidenti delle istituzioni europee, e un altro chiacchierato meeting in Egitto per la Cop27, la nostra presidentessa del Consiglio è volata ieri in Indonesia dove ha avuto modo di parlare con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e con il suo omologo cinese, Xi Jinping.

Il primo incontro vero e proprio, la premier, lo ha avuto nella seconda sessione dei lavori, quella con focus sulla salute, in cui era presente anche il primo ministro indiano, Narendra Modi. Poi i bilaterali, specialmente con il numero uno dei democratici. Quello con Biden, hanno riportato fonti italiane, è durato quasi un’ora. Subito dopo, la leader di Fratelli d’Italia ha incontrato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, come riferito dall’agenzia di stampa turca Anadolu.

Uno scambio di battute, per Meloni, c’è stato anche con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Un saluto cordiale e qualche minuto di chiacchierata prima che il numero uno di Berlino andasse a parlare con la presidentessa della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

E intanto la premier ha discusso (pacificamente) anche con Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo, e sul piatto da quanto è emerso c’è stato sicuramente il tema caldo dei migranti. I due leader hanno discusso “di diverse questioni europee, compreso il tema della migrazione, che sarà presto affrontato dall’Unione Europea“, hanno detto fonti europee, che hanno precisato che è stato un seguito rispetto a quello che c’è stato a Bruxelles qualche settimana fa.