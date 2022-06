Giardino, mai innaffiarlo a quest’ora: se ti beccano la multa è salatissima | Occhi aperti

Crisi idrica e siccità: ecco l’orario per innaffiare il giardino o l’orto senza essere sanzionati dall’amministrazione comunale.

Annaffiare il giardino o l’orto è diventato rischioso? Con la crisi idrica in atto utilizzare l’acqua per annaffiare le piante ed i fiori del proprio giardino può esporre al rischio di sanzioni pesanti. Il giardino non deve essere mai innaffiato a quest’ora: se ti beccano la multa è salatissima.

L’Italia sta vivendo una crisi idrica senza precedenti: la siccità è provocata dall’assenza di piogge e dall’incremento vertiginoso delle temperature. In un’ottica di risparmio della risorsa idrica, tra le cattive abitudini da abbandonare ci sarebbe quella di annaffiare il proprio giardino o orto. Al momento il Governo non ha ancora disposto a livello nazionale alcun razionamento all’uso della risorsa idrica.

Siccità in tutta la Penisola: è emergenza idrica

A causa del perdurare della siccità, determinata dalle precipitazioni ai minimi termini ed all’incremento delle temperature, su tutta la Penisola italiana c’è emergenza idrica. Le esigue nevicate invernali sull’arco alpino non hanno garantito l’abbondanza di acqua. Nel primo trimestre del 2022 i dati hanno registrato un vertiginoso calo di pioggia (-80%) rispetto alla media del periodo.

La siccità e l’emergenza idrica sta preoccupando la maggior parte delle Regioni, in particolare, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. In diversi Comuni è stato richiesto lo stato di emergenza e diverse amministrazioni comunali hanno vietato il lavaggio delle automobili, delle moto e di ogni altro mezzo in ambito privato. A Vicenza e sul Lago di Bracciano chi lava la propria automobile rischia multe pesanti fino a 500 euro.

Siccità in tutta Italia: le ordinanze anti-spreco

A seguito del perdurare dell’emergenza siccità e della penuria di acqua, molte amministrazioni comunali hanno disposto il divieto di lavare le proprie automobili e di annaffiare i giardini e gli orti.

Nel Varesotto, a Tradate, il Sindaco ha emanato un’ordinanza che vieta di innaffiare i giardini e gli orti. Tale misura rimarrà in vigore fino al 31 agosto 2022 e vige dalle ore 6 a mezzanotte. Se si viola la misura scatta la sanzione da 25 a 500 euro. Nel frattempo, molti altri comuni si stanno muovendo per portare avanti questa iniziativa…

Pertanto, se non si vuole rischiare di prendere una sanzione pesante, è possibile annaffiare il giardino o l’orto da mezzanotte e un minuto fino alle 5 e 59 minuti. Si ricorda che tale misura vale solo per le famiglie ed i privati e non per gli autolavaggi di professione.