Gianna Nannini, sapete perché indossa sempre i pantaloni?

La cantante Gianna Nannini indossa sempre i pantaloni. Ecco il motivo per cui ha deciso di non indossare mai gonne.

Gianna Nannini è una delle cantanti italiane più amate di sempre e le sue canzoni sono diventate dei veri e propri inni e dopo tanto tempo sulla scena musicale continua a regalare emozioni ai suoi fan.

La donna è considerata l’unica e vera cantante femminile del rock italiano, alla pari di Vasco Rossi, e nel corso della sua carriera ha avuto modo di imporsi come una delle migliori sulla scena.

Gianna Nannini: ecco perché non indossa mai la gonna

Nonostante non abbia mai partecipato al Festival di Sanremo come concorrente ha vinto l’edizione 2018 come autrice del brano Colpo di Fulmine cantato dalla coppia Giò Di Tonno e Lola Ponce.

Nel corso della sua vita, la Nannini ha avuto un bruttissimo incidente. Figlia dei noti pasticceri di Siena, dove è ancora possibile trovare una pasticceria che porta il suo cognome, la donna ha cercato di lavorare nell’industria di famiglia.

Però, mentre stava cercando di aiutare i suoi genitori nell’impasto di un dolce, la donna ha perso le falangi a causa di un incidente provocato dal macchinario che stava utilizzando per la preparazione del dolce.

Le parti di dita furono ritrovate soltanto il giorno successivo nell’impasto ma era troppo tardi per riattaccarle e in un’intervista la Nannini ha ammesso che per via dell’urlo che ha lanciato la sua voce è diventata roca da quel momento.

Però, il tragico episodio è stato anche sotto un punto di vista fortunato, in quanto la donna era stata bocciata all’esame del Conservatorio perché sbagliava alcune scale musicali e dopo essersi messa delle protesi aveva rifatto l’esame superandolo brillantemente.

Inoltre, dall’incidente ebbe dei soldi per via dell’assicurazione e con il denaro ottenuto scappò via a Milano e telefonò a sua nonna solo dopo qualche giorno dalla sua scomparsa e la donna pensava che fosse andata a caccia di uomini.

La fortuna della Nannini avviene grazie all’incontro con Mara Maionchi che affascinata dalla sua voce decide di prenderla come cantante del gruppo musicale Flora Fauna Cemento per poi farle proseguire la carriera come solista.

Il suo primo album che porta il suo nome e cognome diventa subito un successo e tutti gli altri singoli e dischi pubblicati ottengono un ottimo riscontro da parte del pubblico sancendo la notorietà della cantante.

La decisione della cantante

Nel corso delle sue apparizioni in pubblico, sia in televisione che durante i live, Gianna Nannini ha sempre sfoggiato un abbigliamento non propriamente femminile, preferendo sempre un paio di pantaloni anziché una gonna.

Il motivo della sua decisione è stato preso dopo un brutto episodio avvenuto in adolescenza quando, di nascosto dai suoi genitori, acquistò una gonna decidendola di indossarla assieme ad una calzamaglia.

Suo padre, dopo averla scoperta le diede uno schiaffo fortissimo mentre sua madre per evitare che potesse rindossarla prese delle forbici e rese a brandelli il capo d’abbigliamento impedendole di riutilizzarla.

Da quel momento in poi, Gianna Nannini sembra aver preso la decisione di non indossare più una gonna e di preferire i pantaloni con il quale sembra essere a suo agio rendendola libera anche nei movimenti.

Stando a questo racconto, la cantante è rimasta molto provata dal comportamento dei suoi genitori a tal punto da rimanere scossa da quanto accaduto e non indossare più indumenti troppo femminili durante il corso della sua vita.

A novembre la cantante comincerà un suo nuovo tour che girerà i teatri italiani per poi proseguire in alcune città europee, ma in attesa la donna ha deciso di fare capolino a Siena, sua città natale dove ha visitato la mostra intitolata Arte Senese – Dal Tardo Medioevo al Novecento all’interno di Santa Maria della Scala.