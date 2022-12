Gianluca Vialli, avete mai visto la moglie? Lei è bellissima e famosa quanto lui

Avete mai visto la bellezza della moglie di Gianluca Vialli? È famosissima e non tutti l’associano al grande campione.

Il grande campione Gianluca Vialli sta combattendo per la sua vita, giocando una partita che sembra essere molto più difficile di quelle già affrontate nei suoi anni di gloriosa carriera. Al suo fianco non ci sono solo gli amici e i parenti, ma anche sua moglie che non ha mai mollato la presa e lo conforta giorno dopo giorno. La conoscete? Oltre ad essere bellissima è anche molto famosa.

Cathryn White Cooper, chi è la moglie del campione Vialli?

Gianluca Vialli non è solo un grande campione, ma è anche un uomo che sta combattendo da due anni contro un male terribile. In questi ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate e ha dovuto fare un passo indietro dai suoi impegni con la Nazionale, facendo in modo che il suo fisico potesse affrontare questo step terribile.

È un momento di apprensione e paura per il bravissimo giocatore italiano, tanto che amici e fan stanno lasciando ogni tipo di messaggio per dargli forza. Solo pochi giorni fa la madre quasi novantenne lo ha raggiunto a Londra, per poi tornare a Cremona insieme all’altro figlio. Vialli è sempre stato un uomo molto riservato in merito alla sua vita privata, anche se è impossibile non conoscere la moglie.

Nonostante la sua riservatezza, sappiamo bene che Vialli è sposato con una donna bellissima e famosa già da prima di conoscerlo. Cathryn White Cooper è una ex modella bellissima originaria del Sud Africa.

Subito dopo ha lasciato il mondo della monda, dedicandosi agli arredi per costruire una bellissima carriera. Oggi è infatti una arredatrice di interni tra le più note e stimate del Regno Unito. Nel momento in cui ha deciso di intraprendere questa carriera e stabilirsi nel Regno Unito, per lei è tutto cambiato.

In quel momento il grande giocatore italiano Vialli era nel Chealsea e dal loro incontro è nato un amore bellissimo. Si sono poi sposati nel 2003 e da quel momento non si sono più lasciati. La coppia vive a Londra attualmente e dal loro amore sono nate due bellissime bambine di nome Olivia e Sofia. Tutta la famiglia è molto riservata, lontano dai social e soprattutto dal gossip.

Cathryn White Cooper combatte insieme al marito Gianluca Vialli

Nonostante la riservatezza, i due sono sempre apparsi insieme e felici durante le occasioni ufficiali. Nel 2017 la coppia ha dovuto elaborare una notizia bruttissima nel momento in cui è stato diagnosticato il tumore al pancreas del campione. In questo ultimo periodo la moglie sta combattendo insieme al marito, dopo che è avvenuta una crisi e lui – come anticipato – ha dovuto lasciare i suoi impegni di lavoro.

In una intervista su The Times, Vialli ha recentemente raccontato di come tutte le donne della sua famiglia siano forti e combattono ogni giorno insieme a lui tra ironia e tenacia.