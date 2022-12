Come pulire tutto il bagno in 4 minuti: con la tecnica cinese fai sparire tutto lo sporco

Come pulire tutto il bagno in 4 minuti? Una corsa contro il tempo, ma con la tecnica cinese è possibile fare sparire tutto lo sporco che si annida negli angoli.

Uno degli ambienti più sporchi e più maleodoranti della propria abitazione è il bagno: qui si annidano germi, batteri, polvere e incrostazioni di calcare e di tartaro. Pulire il water, il lavandino, la doccia e tutti i sanitari è un’impresa davvero difficile che assorbe tantissimo tempo ed energie. Purtroppo, oggi giorno abbiamo sempre meno tempo a disposizione e ci fidiamo troppo sull’efficacia dei detergenti chimici che hanno effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente.

Meglio ricorrere all’utilizzo dei rimedi naturali, più efficaci, più economici ed ecologici. Pulire ogni angolino ed ogni superficie del bagno richiede tanto tempo ed un consumo elevato di detersivi. Chi lo pulisce ogni giorno dei minimi dettagli sicuramente potrà stare tranquillo dalla presenza di germi e batteri, ma chi ha poco tempo a disposizione deve pulire il bagno in pochi minuti e, al contempo, igienizzare ogni superficie. Scopriamo una tecnica infallibile che consente di eliminare tutto lo sporco ed igienizzare ogni superficie: bastano solamente 4 minuti per pulire a fondo tutto il bagno. Non ci credi? Scopri come devi procedere.

SOS Bagno: poco tempo a disposizione per pulirlo?

Uno degli ambienti più odiati dalle casalinghe è di sicuro il bagno che richiede troppo tempo e tante energie per pulirlo perfettamente ed igienizzare ogni superficie.

L’utilizzo quotidiano della doccia, del lavandino e del WC comporta la proliferazione di germi, batteri e la formazione delle incrostazioni di calcare. Il water è uno degli oggetti più sporchi dato che l’acqua viene a contatto con gli escrementi e l’urina. Anche la doccia che utilizziamo ogni giorno richiede tanto tempo per pulirla ed igienizzarla a fondo.

Lo scarico della doccia e del lavandino sono un reticolo di batteri: qui si annidano i germi, i peli, i capelli, i residui di sapone e le cellule morte che rimuoviamo con la spugna dalla pelle. Qui tendono a formarsi le incrostazioni di calcare e di tartaro. Tuttavia, abbiamo poco tempo a disposizione per igienizzare perfettamente ogni oggetto del bagno, ma al contempo abbiamo necessità di pulirlo a fondo. C’è una tecnica che ci consente di pulire il bagno in pochi minuti e di rimuovere completamente lo sporco da ogni angolo e superficie? Ebbene sì, ecco di quale tecnica si tratta e come rimuovere ogni sporcizia.

Come pulire tutto il bagno in 4 minuti: ecco la tecnica cinese

Sposta tutti gli oggetti che non devono stare in bagno, cerca di rimuovere ogni ostacolo che inibisca la pulizia profonda del bagno e ti faccia perdere troppo tempo. Versa un po’ di bicarbonato di sodio nel water, metti lo spazzolone nel wc e strofina le pareti, lascia lo spazzolone al suo interno. Ora dedicati al lavandino e, con l’aiuto di una spugna in microfibra inumidita con disinfettante e acqua ossigenata, pulisci il ripiano e le piastrelle del muro con un movimento dall’altro verso il basso. Adesso ridedica un minuto al water e spazzola le pareti del wc con lo spazzolone. Pulisci il coperchio del water e ogni angolo del wc per eliminare i batteri fecali.

Adesso puoi procedere con la pulizia della doccia sprizza un po’ di bicarbonato di sodio e di aceto di vino sulle pareti del box e lascialo in posa per qualche minuto. Passa il panno di microfibra e pulisci le ante. Lascia in ammollo il soffione della doccia per un minuto e risciacqualo. Pulisci lo specchio con un detergente lavavetri e risciacqua la spugna per pulire le finestre, il davanzale e le piastrelle del bagno. In quattro minuti sei riuscito a pulire il tuo bagno rimuovendo tutta la sporcizia ed igienizzando ogni superficie.