Giallo a Sorrento, donna trovata morta in un bagagliaio

Una donna è stata trovata morta all’interno del bagagliaio di un’auto a Piano di Sorrento, uccisa a coltellate.

Alcuni testimoni raccontano di aver visto un uomo vestito di nero che fuggiva dopo averla colpita alla schiena. Della vittima sappiamo che da tempo aveva denunciato il suo ex per stalking ma non è chiaro se sia lui il responsabile dell’atroce delitto avvenuto in una zona centrale in cui c’erano tanti passanti ma nessuno ha potuto fornire dettagli utili alle indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, infatti l’uomo era coperto in ogni punto e non si vedeva il volto né altre parti del corpo. Sul posto è stato trovato però il suo cappellino, che potrebbe essere utile per dargli un nome tramite il test del Dna.

Cadavere trovato in auto a Sorrento

Uccisa con violente coltellate alla schiena e poi abbandonata all’interno del bagagliaio di un’auto rimasto aperto, lì dove si è accasciata dopo la violenta aggressione avvenuta oggi intorno alle 12. Siamo in un’area condominiale nel centro di Piano di Sorrento e ad avvisare i carabinieri è stato proprio un residente delle case popolari di via San Massimo.

Lui e altri testimoni hanno riferito che la donna stava aprendo il portellone della sua vettura per prendere le buste della spesa, quando si è avvicinato un uomo sospetto, irriconoscibile perché vestito interamente di nero e coperto anche da un berretto. Questo l’ha accoltellata diverse volta da dietro, dopo un litigio, poi è scappato in sella al suo motorino perdendo il cappellino.

“Abbiamo sentito le urla, la scena era spaventosa” hanno riferito i residenti che hanno visto quanto accaduto. Ancora non sappiamo l’identità della donna, dalle informazioni emerse però sembra che nella sua vita ci fosse uno stalker, il suo ex compagno, che aveva più volte denunciato proprio per questo motivo.

Le indagini

La Procura di Torre Annunziata sta coordinando le indagini portate avanti dai carabinieri di Sorrento, che hanno raccolto la chiamata di allarme del residente. Al momento non è esclusa alcuna pista, anche se ovviamente la prima persona che verrà controllata dagli agenti è proprio l’ex della vittima per il suo passato ossessivo nei suoi confronti.

In un nota, le forze dell’ordine hanno precisato che il cadavere era ben visibile dalla strada perché il portabagagli della vettura è rimasto aperto. La vittima era in un lago di sangue a causa delle ferite di arma da taglio alla schiena, le quali hanno causato la morte.

Il medico legale di certo saprà fornire ulteriori dettagli per aiutare gli agenti nelle indagini, per ora ci si concentra sulle parole dei tanti testimoni e sulle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Una folla di curiosi si è subito raggruppata intorno all’area del delitto ma come abbiamo detto, erano tanti anche coloro che erano affacciati ai balconi e i passanti.

“Abbiamo sentito delle urla strazianti che sono diventate sempre più forti così siamo andati a controllare cosa stesse accadendo. La scena era terribile” ha detto una condomina ancora molto scioccata.

Alcuni hanno visto solo il cadavere della donna, spinta nel bagagliaio dal suo killer prima che questo si desse alla fuga. Altri hanno catturato alcuni dettagli dell’uomo, riferendo ai carabinieri che era vestito di nero, con pantaloni e camicia scura a maniche lunghe. Indossava un cappellino da pescatore e aveva un pugnale nella mano sporca di sangue. Scappava via a una velocità tale che è stato impossibile capire chi fosse“. Alcuni hanno provato a inseguirlo ma è riuscito a seminarli.

Intanto la poveretta giaceva senza vita accanto alle buste della spesa, con il volto coperto dalle mani in un tentativo di difendersi. Nel frattempo i condomini pensando che fosse viva, hanno chiamato l’ambulanza ma i soccorritori ne hanno constatato il decesso.