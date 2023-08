Fa un giro in campagna, spunta un messaggio da un contadino: “Se disturbate…”

Girare in campagna e trovare un avvertimento del genere è difficile, ma non impossibile. Ecco quanto raccomandato da un contadino.

Si può tranquillamente affermare che al mondo, tra le altre cose, esistano due categorie di persone: quelle che amano la folla e il contatto con gli altri e quelle che, al contrario, preferiscono la tranquillità. Le prime, in genere sono rappresentate dagli abitanti della città, ovvero, da coloro i quali scelgono di vivere in ambienti affollati. Le seconde, invece, nella maggior parte dei casi optano per dei luoghi più isolati per vivere, come un piccolo paese, ad esempio. O magari in campagna, così da assecondare il proprio desiderio di “solitudine.”

Le persone che decidono di perseguire quest’ultimo stile di vita amano la riservatezza, vivere senza avvertire il giudizio della gente sempre addosso e dedicarsi in tranquillità alle loro passioni che, in genere riguardano quasi sempre attività che prevedono il contatto con la natura. Per alcune di esse, inoltre, la campagna non è solo un hobby, bensì un vero e proprio lavoro. Ed è questo il motivo per il quale vi trascorrono molto tempo, e desiderano non essere disturbate in alcun modo.

Per difendere sia la proprietà sia la privacy esistono diversi modi, ma un contadino ha preferito utilizzare un metodo alternativo. Il protagonista di questa storia, infatti, ha apposto un cartello molto diverso dal solito all’entrata della propria campagna. Tramite il suo messaggio, senza ombra di dubbio, il contadino ha reso l’idea di ciò che volesse comunicare a chiunque passasse da quelle parti, ovvero, di non disturbare.

Il chiaro messaggio del contadino all’ingresso della campagna

Il mondo dei social, se utilizzato a dovere, è meraviglioso, perché ci permette di raggiungere qualsiasi tipo di avvenimento in ogni parte del mondo.

Ed è stato proprio grazie a un post pubblicato sulla pagina Facebook “Cartelli, insegne e annunci strani divertenti assurdi” che è emerso l’originale cartello che un contadino ha posizionato all’ingresso della sua proprietà.

“Attenzione, contadino pericolosissimo“, recita la prima parte dell’insegna. A seguire, ecco il messaggio: “Benvenuti all’inferno (…lasciate ogni speranza o voi che entrate…). Non suonare al trattorista in transito. Rischi: ossa rotte; cardano sul tetto dell’auto; terzo punto idraulico infilato da qualche parte“.

Senza dubbio, un cartello così è più unico che raro, ma oltre a farci intendere alla perfezione che il contadino in questione non vuole essere disturbato, ci insegna anche una grande lezione: l’importanza dell’ironia, e di non smettere mai di divertirsi.

Il rispetto per il prossimo

Malgrado possa sembrare scontato, non lo è poi così tanto, specie al giorno d’oggi, rimarcare l’importanza del rispetto nei confronti del prossimo e delle persone che lavorano. Alcuni soggetti, infatti, si sentono nella posizione di poter fare qualsiasi cosa. Ed è bene ricordare loro, seppur in maniera ironica, come in questo caso, che così non è.

Ognuno di noi ha pari diritti e doveri, come è giusto che sia, e non è mai corretto abusare della pazienza o del buon cuore delle persone. Essere disponibili è una cosa bellissima, certo, ma ciò non vuol dire farsi “calpestare” da chi vuole a tutti i costi prevaricare.