Giacomo, vi ricordate del figlio di Adriano Celentano? Scomparso dopo la terapia

Giacomo è l’unico figlio maschio nato dall’unione di Adriano Celentano e Claudia Mori. In passato ha avuto problemi di salute. Vediamo come sta oggi.

La malattia di Giacomo, il secondogenito del molleggiato, è stata molto grave e ha richiesto un percorso particolarmente lungo da affrontare.

Chi è Giacomo Celentano

Com’è noto, Giacomo Celentano è il secondo figlio di Claudia Mori ed Adriano Celentano, l’unico maschio. Nato nel 1966, da giovanissimo decise di intraprendere la carriera paterna, lanciandosi nel mondo dello spettacolo e, in particolare, in quello della musica. Aveva 23 anni quando venne lanciato il suo primo album che aveva il titolo di Dentro il Bosco e a cui collaborò Mario Lavezzi.

L’album, che uscì all’inizio degli anni ’90, non ebbe il successo che Giacomo si aspettava. Perciò, egli si ritrovò a lavorare prima in un negozio di dischi come commesso e poi come rappresentante di libri per la Peruzzo.

Tornò nel panorama musicale soltanto nel 1997. Stavolta, però, fu autore. Scrisse, infatti, il testo per la canzone Vento d’Estate del padre. Fu allora che scoprì qual era la sua strada ed iniziò la sua carriera come compositore di pezzi, per lo più d’ispirazione cristiana.

Che fine ha fatto oggi? Scomparso dalla TV dopo la terapia

Il figlio di Adriano Celentano ha dovuto fare i conti con una grave malattia. Egli, infatti, è stato colpito da depressione. Per superarla ha scelto di prendere il coraggio a due mani e di rivolgersi ad uno specialista. Una depressione e un’ansia che gli provocavano anche problemi respiratori, e che dunque, lo ha costretto ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo ancora di più.

Il periodo è stato duro e complicato ma, alla fine, anche grazie alla sua grande fede, è riuscito ad uscirne. Sembrerebbe, infatti, che ad oggi stia bene definitivamente.

L’uomo ha scelto di restare lontano dai riflettori scegliendo una vita più ritirata rispetto al padre e alle sorelle. Egli ha una moglie Katia Cristiano, ed un figlio unico Samuele, nato nel 2004. I due convolarono a nozze nel 2002 e per loro fu subito amore a prima vista.

Il lavoro di Giacomo Celentano è ancora quello di comporre e cantare canzoni pop ispirate alla vita cristiana e della chiesa. Vive a Milano con moglie e figlio dove ha anche scritto alcuni libri, sempre a stampo religioso. In particolare, ha scelto di raccontare il suo vissuto e i dettagli del suo periodo di depressione nel suo libro autobiografico La luce oltre il buio – Il mio cammino nella fede. Ai tempi della pubblicazione, il testo riscosse molto successo.