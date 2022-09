Elisabetta II: come perdere un impero senza perdere la calma

Elisabetta II ha saputo colmare con la sua presenza e il suo profilo politico il vuoto lasciato dallo smantellamento del potere coloniale del Regno Unito nella seconda metà del secolo scorso.

Nessun paese è cambiato tanto quanto il Regno Unito negli ultimi 100 anni. Quello che fu il più grande impero e una grande potenza industriale è oggi qualcos’altro, difficile da definire, la cui struttura si è articolata nel tempo attorno alla personalità di una donna apparentemente impersonale. Isabel Alejandra María Windsor ha assistito alla demolizione della sua eredità senza alcun problema e, in qualche modo, ha saputo riempire il vuoto con la sua presenza.

Senza Elisabetta II, la monarchia britannica sarà un’altra cosa

Senza Elisabetta II, la monarchia britannica sarà un’altra cosa. Così sarà il mondo. Il 2 giugno 1953, quando fu incoronata, le carte erano già in tavola. L’indipendenza dell’India era stata sanguinosa e disordinata. Il ritiro britannico dalla Palestina nel 1948 aprì un conflitto che rimane ancora irrisolto. Per la prima volta dopo secoli, il nuovo monarca non ricevette la “corona imperiale” alla cerimonia di incoronazione, ma con il vago titolo di “capo del Commonwealth”.

Nessuno sapeva bene in cosa consistesse il Commonwealth. Solo una persona è stata in grado di scoprirlo e dare un senso a quel fantasma internazionale. Quella persona, Elisabetta II, se n’è andata. L’elenco delle amputazioni a cui fu sottoposto il vecchio impero dopo l’incoronazione è impressionante.

Il Ghana e la Federazione della Malesia (Malesia) hanno ottenuto l’indipendenza nel 1957. Nigeria nel 1960. Sierra Leone e Tanganica (Tanzania) nel 1961. Uganda, Giamaica e Trinidad e Tobago nel 1962. Kenya e Zanzibar nel 1963. Malta, nel 1964. Gambia , nel 1965. Bechuanaland (Botswana), Basutoland (Lesotho) e Barbados, nel 1966. Mauritius, nel 1968. Seychelles, nel 1976. Hong Kong, nel 1997.

Ma qualcosa è rimasto dopo tanti addii: una rara fedeltà a Elisabetta II. Non verso la monarchia, tanto meno verso il Regno Unito, ma verso di lei. Filippo di Edimburgo ha detto che sua moglie non stava praticando come regina nel Commonwealth, ma come “psicoterapeuta”. La definizione è precisa. Elisabetta II dovette gestire una rete di nuove repubbliche e monarchie locali, ricca di brutali dittatori e guerre civili.

Accoglieva persino paesi, come il Mozambico o il Ruanda, che non erano mai appartenuti all’impero britannico. I suoi capi fecero di tutto per qualche minuto di incontro privato con una regina che, in teoria, poteva solo ascoltarli. Era il fascino per l’aura di Elisabetta II, sì. Ma era anche un’altra cosa: in pratica, Elisabetta II non si limitava ad ascoltare. Conviene annullare un errore: entro un ristretto margine, a volte saltando i limiti, ricorrendo a un potere paradiplomatico unico al mondo, la regina ha difeso le sue idee politiche.

Erano più progressisti di quanto si potesse supporre. Non c’è mai stata una Costituzione britannica che servisse da guida e rifugio per Elisabetta II, né c’è stato un manuale di istruzioni per fungere da destinatario di quelli che sono stati definiti “17 regni uniti in una persona”. Le complicazioni di suo padre, Giorgio VI, nel 1939, quando era in guerra con la Germania come monarca del Regno Unito, ma in buoni rapporti con la Germania come monarca canadese, non erano nulla in confronto a ciò che doveva affrontare.

Ci sono numerosi esempi. Nel 1956 la regina esordiente si oppose all’invasione del Canale di Suez e firmò con riluttanza la mobilitazione delle truppe (lo fece in blocco), semplicemente perché grazie alla sua rete di contatti con il Commonwealth e alla sua personale amicizia con il presidente degli Stati Uniti , Dwight Eisenhower, era meglio informata del pietoso Primo Ministro Anthony Eden. Elisabetta II dovette ingoiare il fiasco del ritiro.

Nel decennio successivo, la regina unì le forze con il primo ministro Harold Wilson per impedire l’indipendenza della Rhodesia (ora Zimbabwe) mentre il regime razzista rimase. Ian Smith, primo ministro rhodesiano, continuava a proclamare il suo amore e la sua lealtà a Elisabetta II; lei gli rispose ancora e ancora con segni di disprezzo. Alla fine con l caduta dell’apartheid la Rhodesia cadde.

A quel punto, Dermot Morrah, un famoso editorialista del Times e redattore di discorsi reali, aveva già stabilito che la monarchia britannica era sostenuta quasi esclusivamente dal prestigio personale di Elisabetta II. Lei, con il suo Commonwealth, e la città finanziaria (che rappresenta il 12% dell’economia britannica, quanto il turismo in Spagna) costituivano il cosiddetto “impero spirituale”: una sfera di influenza di portata planetaria. Si dice spesso che i rapporti tra Elisabetta II e Margaret Thatcher fossero molto freddi.

In realtà, hanno mantenuto un continuo confronto politico. Perché Isabel II ha fatto politica. Quando indossava l’abito di una regina britannica, era il governo di Londra a metterle le parole in bocca. Quando divenne capo del Commonwealth, fu lei a parlare. Dalla fine degli anni ’80, la regina ha utilizzato ogni riunione del suo “club internazionale” per mettere in guardia dai rischi di crescenti disuguaglianze economiche e sociali nel mondo; Per Thatcher suonava come socialismo. Il peggior scontro tra le due donne è avvenuto nel 1986.

Il Commonwealth chiese sanzioni contro il regime razzista in Sud Africa. Thatcher rifiutò categoricamente. Per lei l’unica cosa importante erano le relazioni economiche con il Sudafrica. Nonostante ciò, la signora di ferro considerava Nelson Mandela, il leader incarcerato della maggioranza nera, un terrorista. Mentre Thatcher ignorava Mandela, Elisabetta II mantenne contatti indiretti con lui.

Dieci anni dopo, nel 1996, già senza la Thatcher, Elisabetta II ha donato a Mandela un regalo d’onore nel suo primo viaggio ufficiale a Londra: lo ha ospitato a Buckingham Palace (anche se non si sa mai se stare al palazzo reale è una ricompensa), lo ha accompagnato ovunque e, soprattutto, ha permesso al presidente sudafricano di chiamarla “Lizzie”.

Un altro fronte di permanente tensione politica tra monarchia e governo si aprì nel 1961, quando Downing Street decise di chiedere l’ammissione alle istituzioni europee. I principali leader del Commonwealth si lamentarono con Elisabetta II, perché ciò lasciava lettera morta ai trattati preferenziali che avevano con il Regno Unito.

Il presidente francese Charles de Gaulle ha posto il veto all’adesione della Gran Bretagna e ha rinviato la questione al decennio successivo. Ma buona parte dei sudditi di Sua Maestà si oppose sempre al cosiddetto Mercato Comune, temendo di perdere la propria indipendenza, rappresentata proprio dalla regina. Elisabetta II, come i suoi successivi governi, fu costretta a trovare un equilibrio. Cosa pensava Isabella II della costruzione europea?

Non è mai stata in grado di dire nulla in pubblico. Forse non l’ha detto neanche in privato. Era consentito, tuttavia, lanciare un messaggio in codice. Nel 2017, poco dopo il referendum che ha dato il via libera alla Brexit, si è presentato all’apertura del Parlamento con un cappello che non aveva mai indossato prima: era azzurro con le stelle gialle, proprio come la bandiera d’Europa.