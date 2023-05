Gf Vip, sarà la madre di Edoardo e Guendalina Tavassi una delle prossime concorrenti?

Potrebbe essere proprio la madre di Edoardo e Guendalina Tavassi, una delle prossime “vippone” del Gf Vip. A rivelare il possibile coinvolgimento di Emanuela Fuin, la sua stessa figlia, con delle Storie apparse sul suo profilo Instagram personale. La donna sarebbe in contatto con alcuni autori del reality e potrebbe proprio varcare la porta rossa della prossima edizione.

Edoardo e Guendalina Tavassi sono stati tra i concorrenti più noti e apprezzati del Gf Vip, anche se hanno partecipato in annate differenti. Ora, pare che a prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello sarà un altro membro della famiglia, nientemeno che la loro madre Emanuela Fuin. A dare qualche indizio in merito ci ha pensato proprio la vulcanica romana, durante alcune delle sue Storie su Instagram. La madre sarebbe stata contattata da alcuni autori tv, anche se Guendalina non ha potuto, o voluto, dire molto di più.

Gf Vip, alla prossima edizione potrebbe partecipare la madre dei fratelli Tavassi, Emanuela Fuin.

Guendalina questa mattina ha ricevuto una telefonata che l’ha sorpresa. L’ex gieffina ha spiegato ai suoi follower di aver riconosciuto il numero chiamante, pensando che fosse qualcosa che la dovesse riguardare. Invece, gli autori televisivi all’altro capo del telefono cercavano sua madre, Emanuela Fuin.

Siccome il numero era noto alla Tavassi, è presumibile pensare che provenisse dalla produzione di uno dei due reality ai quali ha partecipato, ovvero il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. Considerando, tuttavia, come quest’ultimo stia andando in onda proprio in quest’ultimo periodo con la sua nuova edizione, è più probabile che la telefonata riguardi il programma condotto da Alfonso Signorini.

Fuin è apparsa in un paio di occasioni durante la messa in onda del reality, quest’anno, sempre per supportare il figlio Edoardo, e il popolo dei social è parso apprezzarla parecchio, al punto che in molti ne hanno richiesto la presenza nella prossima edizione. Forse la produzione dello show li ha voluti ascoltare. Ciò che è certo è che ora Guendalina dovrà supportare la madre e aiutarla a scegliere il look adatto per l’importante incontro.

Chi è Emanuela Fuin, madre di Guendalina e Edoardo e possibile nuova concorrente del Grande Fratello

Emanuela Fuin non è un volto nuovo della televisione, e non solo perché ha ben due figli che hanno partecipato ai maggiori reality italiani, ma poiché a sua volta è stata un volto televisivo e ha preso parte ad alcuni programmi piuttosto noti, in gioventù.

Nata e cresciuta a Roma, ha altre due figlie avute da un’altra relazione e il rapporto con Guendalina è migliorato solo quando la ragazza era adolescente, come ha raccontato lei stessa durante l’Isola dei Famosi.

Emanuela ha partecipato negli anni Ottanta ad Indietro tutta! di Renzo Arbore, in qualità di “ragazza Coccodè”, quindi ha preso parte all’Araba Fenice e Fantastico, rispettivamente su Italia Uno e la Rai.

E non è finita qui, visto che nel corso della sua carriera ha fatto anche l’attrice, partecipando a fiction e pellicole di successo, come Commesse, Palla al centro, Belli freschi, La più bella del reame e un tassinaro a New York. Su Instagram può contare su 40.000 follower, e al momento il suo profilo è privato, cosa che lascia supporre che effettivamente ci sia qualcosa in ballo.