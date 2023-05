Bonus riscaldamento senza ISEE, possono richiederlo tutti: come averlo subito

Come richiedere e come fare domanda del bonus riscaldamento senza ISEE? Questi sono i requisiti per fare la domanda.

Il Governo è continuamente a lavoro per poter andare incontro a quelle che sono le esigenze di ogni persona. Nonostante la Meloni non fosse d’accordo nel mettere a disposizione dei sussidi, preferendo dare agli italiani degli strumenti concreti, ce ne sono ancora a disposizione. Uno in particolareè il bonus riscaldamento che si richiede senza ISEE. Ci sono comunque altri requisiti da rispettare e le modalità per fare la domanda da seguire. Facciamo chiarezza?

Bonus riscaldamento senza ISEE: come funziona?

Il Governo ha studiato un nuovo bonus contro il caro bollette, facendolo passare direttamente dal riscaldamento a disposizione. La messa sul tavolo di questo bonus riscaldamento è da parte di Giancarlo Giorgetti, Ministero dell’Economia, con un sussidio a disposizione da ottobre 2023. Il tempo è corretto, così da rispondere a quelle che sono le esigenze per l’autunno inverno, quando si accendono i termosifoni o il riscaldamento in generale.

Con la crisi del gas attualmente in vigore, non si può far finta di nulla e sono moltissime le persone che hanno dovuto fare un passo indietro questo inverno in termini di riscaldamento in casa.

È stato quindi approvato di recente il Documento Economia e Finanza, che si accompagna al programma di Repower WU e PNRR così da poter avere tutti i fondi necessari per questo bonus. Secondo quanto si apprende, questo sussidio si potrà richiedere direttamente senza presentare l’ISEE.

Le stime che sono state fatte da ARERA hanno portato ad una consapevolezza particolare. Infatti entro la fine dell’anno 2023 ci potrebbe essere un aumento dei costi del gas di circa 15%. Il discorso non cambia per l’energia elettrica, con un aumento previsto di +25%. Le previsioni portano a confermare una spesa per ogni famiglia in aumento di 300 euro solo per le bollette di fine mese.

Caratteristiche e domanda

A questo punto entra in scena – previsto da ottobre 2023 – un nuovo sussidio per aiutare a pagare le spese del riscaldamento erogato in bolletta. Non ci sono dei limiti in merito al reddito ma è importante che il prezzo del gas sia maggiore di 45 euro per Megawattora.

Ad oggi il bonus bollette in vigore in Italia e il bonus sociale, con uno sconto per tutti coloro che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro. Il bonus bollette luce e gas offre uno sconto pari all’85% su tutte le bollette. In questo caso l’ISEE è importante e dovrà essere compreso tra i 9.500 euro e i 15.000 euro.

Riepilogando, questo è un bonus che sarà attivo ad ottobre 2023 e per richiederlo non sarà necessario esibire l’ISEE. Per maggiori informazioni si dovrà attendere la conferma, ma è quasi del tutto certo che sarà un sussidio presente direttamente in bolletta.