Gf Vip: Daniele Dal Moro portato in ospedale con l’ambulanza

Sembra proprio che la scorsa notte Daniele Dal Moro abbia avuto un problema all’interno della casa del Grande Fratello. Il vippone infatti, mentre conversava con un’altra concorrente della casa, avrebbe affermato di essere stato portato la notte precedente in in ospedale dopo un malore. Immediatamente la conversazione è stata oscurata dai cameraman, ma il dettaglio non è sfuggito agli utenti sui social, che ora chiedono spiegazioni.

Daniele Dal Moro nella puntata di ieri sera Del Grande Fratello Vip trasmessa su Canale 5, avrebbe parlato di un malore che avrebbe avuto proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. Sembra infatti che il concorrente sia stato portato in ospedale con i lampeggianti attivi. Nonostante ciò sembra che adesso il ragazzo stia bene, ma cosa sarà successo realmente? Vediamolo insieme.

La lite

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, a quanto pare Daniele Dal Moro ha litigato con Edoardo Donnamaria. La lite è iniziata per delle incomprensioni tra i due concorrenti, che sono poi sfociate in un vero e proprio scontro faccia a faccia, dove Daniele avrebbe recriminato non solo ad Edoardo ma tutta la casa di avergli voltato le spalle.

Questo è ciò che ha detto più volte Daniele Dal Moro, sottolineando come tutti dal primo giorno del suo ingresso in casa abbiano fatto “gli amici”, mentre adesso hanno deciso di voltargli le spalle senza un valido motivo.

Le motivazioni della lite

Sembra proprio che la lite tra Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria sia nata per colpa di Antonella Fiordelisi. A quanto pare Edoardo si sia infervorato, poiché il suo compagno e amico Daniele non crede affatto alla sua relazione con Antonella. La lite è andata avanti per diverso tempo, fino a quando Dal Moro ha messo in mezzo le sue condizioni di salute.

Avrebbe infatti detto davanti alle telecamere che li seguono h24 e che registrano ogni loro spostamento e ogni loro conversazione: “Non posso agitarmi, ieri sera mi hanno ricoverato d’urgenza“.

La reazione sui social

Diversi utenti hanno riportato sui social il video dove Daniele confessa di aver abbandonato la casa anche se per poche ore. Per questo motivo molti chiedono che il gieffino abbandoni la casa, in quanto avrebbe lasciato la casa senza che nessuno ne spiegasse il motivo.

Non so cosa gli sia successo e spero che si sia ripreso, anche perché al momento è l’unico dentro quella casa a fare dei ragionamenti sensati e a non passare il tempo a perculare gli altri o a volersi fare la storiella #gfvip #danieledalmoro pic.twitter.com/fzbQVfp8zY — Roby (@Roby22819002) November 22, 2022

Per alcuni utenti di Twitter, la motivazione che avrebbe portato il concorrente ad essere soccorso e portarlo al pronto soccorso è dettato da un attacco di panico. Vedremo adesso nelle prossime puntate cosa accadrà e cosa è realmente successo la notte dopo la diretta.