2 di picche a UeD, riceve un no secco davanti a tutti: colpo di scena

Uomini e Donne, arriva il primo (e si spera ultimo) due di picche della nuova stagione. Lei “sceglie” lui ma lui dice no. Fan senza parole.

E chi lo avrebbe mai immaginato? Lei piantata in asso così, davanti a lui. Il cavaliere decide di darle un secco no davanti a tutti.

Due di picche a Uomini e Donne

Continuano gli imprevisti e i colpi di scena nel programma Mediaset condotto da Maria De Filippi. Ci stiamo per avvicinare alla pausa natalizia che porterà alla sospensione del programma per qualche settimana ma i telespettatori sono convinti che la regina di Canale 5 come regalo di natale sia già pronta a donare l’ultima dose di trash del 2022 ai suoi fan.

Le prossime puntate del salotto dei sentimenti di Canale 5 saranno sicuramente super emozionanti. Si mormora che a breve il tronista Federico, il riccio dagli occhi color del cielo, sorprenderà tutti decidendo di lasciare la trasmissione con Carola.

Queste indiscrezioni stanno correndo veloce come la luce sui social ma fino a quando gli occhi non lo vedranno lasciare lo studio con lei, queste restano solo voci.

Intanto, una news sorprendente arriva sul conto di un’altra amatissima star del programma dell’amore: lei, inaspettatamente, si becca un bel due di picche da lui. Colpo di scena su Canale 5.

Lei col cuore spezzato: colpo di scena in trasmissione

Siamo a poche settimane dall’inizio della pausa natalizia e i telespettatori hanno il sentore che presto qualche novità inaspettata potrebbe sorprendere tutti. Lei, Lavinia Mauro, colpita al cuore: lui, Alessio Corvino, le rifila un bel due di picche.

Cosa è successo? Sono venute già fuori le anticipazioni della scelta? Procediamo a spiegare tutto nei dettagli.

Lavinia Mauro è la tronista più emotiva che il programma abbia mai avuto. Dolce, sensibile forse fin troppo, e perennemente pronta a chiedere scusa anche quando a sbagliare non è lei, questa bellissima mora piace, nonostante tutto, tanto al pubblico.

Forse è proprio la sua emotività ad aver conquistato non solo il pubblico ma anche il corteggiatore Alessio Corvino che è stato sempre dato come favorito di Lavinia, dal pubblico.

Eppure, pare che proprio lui l’abbia piantata in asso ma non durante la scelta. A onor del vero, ancora non è arrivato il momento di Lavinia di lasciare la trasmissione ma il passo verso la decisione finale sembra ormai breve.

Proprio lui, Alessio, che sembrava il candidato ideale per la Mauro pare proprio che le abbia rifilato un bel due di picche durante l’ultima esterna.

Secondo quanto emerge dalle ultime registrazioni, la presenza di Alessio Campoli, ex di Angela Nasti, che Lavinia ha espressamente chiesto alla redazione di far scendere in trasmissione per lei, ha agitato le acque e reso inquieto il giovane dalla rossa chioma.

Lavinia lo avrebbe portato in esterna ma lui, come ripicca, non si sarebbe presentato gettando in crisi la bella mora che per il rosso pare comunque provare un sentimento. Che si tratti di amore o meno, questo però lo può sapere solo Lavinia.

Insomma, la bella tronista si ritrova ad essere piantata in asso così, per la prima volta, davanti al pubblico. Lei, che è particolarmente emotiva, pare non aver preso bene il due di picche di Alessio. Intenzionata però a riavvicinarsi a lui perché non ha intenzione di perderlo, la Mauro ci riprova e decide di organizzare per lui un’altra uscita.

Secondo le anticipazioni, questa volta il bel rosso avrebbe accettato l’invito ma solo per chiarire la situazione tra di loro. È un momento complicato questo per Lavinia che si ritrova tra due fuochi, i due Alessio, che sembrano entrambi interessati a lei. Il pubblico e il web però hanno una convenzione: Lavinia sceglierà con molta probabilità Alessio Corvino ma lui le rifilerà sicuramente un bel no.