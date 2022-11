GF Vip, com’era Oriana prima della chirurgia? Il cambiamento radicale | FOTO

By

Oriana Marzoli prima della chirurgia estetica era una donna completamente diversa. Avete mai visto una sua foto del passato? Stenterete a riconoscerla.

La concorrente del Grande Fratello Vip 7, Oriana Marzoli, prima di entrare nel mondo dello spettacolo era un’altra persona: la chirurgia plastica l’ha trasformata. Il prima e il dopo vi scioccheranno.

Oriana Marzoli, la bomba prorompente del GF Vip

La bella venezuelana nata a Caracas nel 1992, è attualmente una concorrente del Grande Fratello Vip 7. Prorompente, bionda, con un fisico da starlette, è sicuramente una delle donne più belle del bunker di Cinecittà ma anche la più chiacchierata e quella che attira l’attenzione di tutti gli uomini della casa.

Prototipo ideale di Edoardo Tavassi, ma non solo, l’affascinante sudamericana sta facendo perdere la testa a qualsiasi maschietto nella casa più spiata d’Italia. Oriana è sicuramente un volto poco conosciuto nel nostro Paese ma non lo è invece in Spagna dove è un personaggio televisivo molto famoso.

Per esempio, nella vicina nazione spagnola, Oriana è stata la protagonista di Telecinco nel programma Mujeres y Hombres, il corrispondente spagnolo di Uomini e Donne, dove ha conosciuto un ragazzo con il quale ha avuto una lunga storia sentimentale.

Aveva appena 20 anni quando entra a far parte del cast di Uomini e Donne, versione spagnola, come corteggiatrice e qualche tempo più tardi addirittura come tronista. Donna dalla bellezza straordinaria, Oriana è una bomba di sensualità.

Tuttavia, in passato non era così come adesso la vedete. La Marzoli si è sottoposta a diversi ritocchini. Se vedete qualche sua foto vecchia rimarrete senza parole: era un’altra persona.

La gieffina prima e dopo la chirurgia estetica

Oriana Marzoli è sicuramente una bionda stratosferica. Fisico prorompente, seno prosperoso e corpo da urlo, farebbe perdere la testa a chiunque. Ci è cascato persino Ivan Gonzalez, famoso in Italia per essere stato un tronista di Uomini e Donne.

I due hanno avuto una relazione sentimentale che si è conclusa però bruscamente. Insieme a lui ha partecipato anche ad un reality spagnolo, La casa fuerte che ha dato popolarità ad entrambi.

Ma sapete che la Marzoli è stata fidanzata anche con il personal trainer Cristiano Iovino e con un altro volto noto di UeD, Luca Daffrè? Insomma ha avuto accanto a sé sempre uomini bellissimi. D’altronde lei è una stella.

Con la sua lunga chioma bionda, i suoi occhi magnetici e il suo corpo da modella, resisterle è impossibile. Eppure sapete che in passato era completamente diversa? Oriana Marzoli non ha mai nascosto di aver fatto più volte ricorso alla chirurgia estetica, sua grande amica.

Lei stessa ha ammesso di essersi rifatta il seno per ben tre volte, fino a raggiungere la taglia desiderata, quella di adesso, Ma ha ritoccato anche le labbra oltre che il viso, levigato e rimpolpato con iniezioni di acido ialuronico.

Ha affermato invece di non essersi rifatta il naso, come in tanti hanno sostenuto, né tantomeno il sedere. Le curve che ha sono, secondo lei, eredità della famiglia ma soprattutto di madre natura oltre che di tanto allenamento ed esercizio fisico.

Come possono vedere i telespettatori del GF Vip, anche nella casa Oriana si dedica costantemente all’attività fisica insieme al coinquilino Luca Onestini. Per quanto riguarda l’intervento al seno del quale ha parlato in più occasioni, Oriana ha dichiarato che il fatto che fosse completamente piatta la faceva sentire a disagio con se stessa e in mezzo agli altri.

Anche in Spagna, non soltanto in Italia, si è parlato dei ritocchini estetici di Oriana. A tal proposito, è stato interpellato dai cugini spagnoli anche Luis Vecilla, un medico estetico che, analizzando il prima e il dopo di Oriana, ha dichiarato che senza dubbio la bella venezuelana ha fatto ricorso, e anche numerose volte, alla chirurgia estetica.

Secondo Luis Vecilla, la sudamericana avrebbe fatto anche un piccolo intervento per scolpire l’addome e addirittura alla mascella. Il medico chirurgo sostiene che Oriana, con molta probabilità, si è sottoposta ad un’operazione di maxillo-facciale per modellare il viso.