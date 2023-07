Gf Vip 8, trovata la sostituta di Sonia Bruganelli: i social approvano

Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero state trovate le sostitute di Bruganelli e Berti per la nuova edizione del Gf Vip. Ma se il nome di colei che si troverebbe in pole position per prendere il posto di Orietta fa storcere il naso (per non dire altro!) ai più, quello della showgirl che dovrebbe sostituire l’imprenditrice romana ha invece “ringalluzzito” il popolo dei social, che non vedono l’ora di vederla all’opera. Si tratta di una donna di spettacolo dalla grande esperienza, che ultimamente è apparsa anche a Le Iene per parlare di menopausa e che è finita sotto ai riflettori di recente grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Sonia Bruganelli e Orietta Berti non torneranno il prossimo autunno come opinioniste del Gf Vip 8, e in queste settimane si è fatto un gran parlare di chi potrebbe sostituirle degnamente. Si è parlato del possibile arrivo di Cristiano Malgioglio e di Amanda Lear, quindi di Emanuele Filiberto di Savoia, ma a quanto pare in tali rumor non c’era nulla di vero. Da qualche ora, però, Dagospia, che negli ultimi tempi ha lanciato gossip poi rivelatisi reali, come la rottura tra Blasi e Totti e quella proprio tra Bruganelli e Bonolis, ha fatto il nome delle due donne che sarebbero tra le più gettonate per prendere il testimone delle loro colleghe. Si tratterebbe nientemeno che di Katia Ricciarelli e Paola Barale.

Gf Vip 8, sarà lei a sostituire Sonia Bruganelli?

Ovviamente il condizionale è d’obbligo, in questi casi, poiché all’inizio della nuova edizione, l’ottava, mancano ancora più di due mesi (comincerà il 18 settembre), ma come già accaduto in passato, raramente Dagospia sbaglia con questo tipo di indiscrezioni. Ieri Giuseppe Candela aveva fatto il nome di Katia Ricciarelli come possibile sostituta di Orietta Berti e poche ore dopo è toccato al suo collega Alberto Dandolo fornire l’altro, ovvero quello di Paola Barale.

A dire il vero, all’annuncio che ci fosse la possibilità di vedere Katia Ricciarelli come opinionista, sui social sono piovute una valanga di critiche: la maggior parte degli utenti non ne ha un buon ricordo come concorrente e inoltre la giudica poco adatta al ruolo, chiedendo a gran voce che venga scelta qualcuna di più giovane.

Discorso diametralmente opposto per Paola Barale, visto che molti su Twitter si sono detti disposti ad accoglierla a braccia aperte, pensando che possa avere la grinta e il carattere giusti per affrontare una sfida del genere. Altri, invece, sebbene i giochi, almeno su questo fronte, paiano essere fatti, avrebbero voluto vedere al suo posto Giulia Salemi, ma l’influencer pare che tornerà nella canonica postazione social.

Il reality da settembre sarà rinnovato, e sebbene terrà lo stesso nome, sarà composto sia da personaggi noti che da persone comuni: si tratterebbe, stando alle voci di 12 vip e 8 nip. Tra i nomi trapelati in queste ultime settimane, quelli della giornalista Annalisa Chirico, della cantante Viola Valentino, dell’attore Niccolò Centioni, e ancora la tiktoker Shinhai Ventura, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano Jasmine Carrisi, l’influencer Kenta Suzuki, la madre di Salemi Fahriba Tehrani, l’attrice de Il mondo di Patty Brenda Asnicar (che avrebbe dovuto già partecipare l’anno scorso) e Gianluca Benincasa, ex di Antenella Fiordelisi, concorrente molto chiacchierata della scorsa edizione.