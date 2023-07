Era rimasta ferita, sospesa fra la vita e la morta, in un terribile incidente stradale avvenuto lo scorso 14 giugno. L’incidente era avvenuto sulla tangenziale di Bologna e la piccola era a bordo dell’auto guidata da suo padre.

È proprio il genitore a chiedere giustizia, oggi, dopo la notizia della morte della sua bambina di 6 anni. cerchiamo di capire cosa è successo.

Bologna, muore bimba di 6 anni

Si chiamava Leila ed aveva soltanto 6 anni. lo scorso 14 giugno, un terribile incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale di Bologna, aveva visto coinvolta anche l’auto del suo papà sulla quale la piccola viaggiava. La famiglia della bambina stava andando in vacanza. La piccola, dal giorno dell’incidente, era ricoverata in coma all’Ospedale Maggiore del capoluogo di regione.

Ma non ce l’ha fatta: il suo piccolo cuore ha smesso di battere. A chiedere giustizia, e soprattutto, che il responsabile dell’incidente sia assicurato alla giustizia, è il padre di Leila, Gentjan Kurti, ex consigliere comunale. Sono parole forti ma decise a fare giustizia alla sua bambina quelle pronunciate dal padre: “Abbiamo sperato fino all’ultimo battito, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Siamo distrutti. E il responsabile dell’incidente deve pagare e andare in galera”.

Un incidente chiaro, dal punto di vista della dinamica, che viene raccontato proprio dal padre della bambina. Il tutto è accaduto all’uscita Borgo Panigale della tangenziale. Un incidente veniva segnalato anche dai monitor e da altri segnali di pericolo. Le macchine che rallentano e si fermano in coda.

Fino all’arrivo un’auto che, non curante delle auto ferme davanti, arriva a tutta velocità e tampona proprio l’auto dove a bordo c’erano Leila e la sua famiglia. Una tragedia che se ne affianca ad un’altra che la stessa famiglia aveva già vissuto, ovvero quella della morte del fratellino di Leila, Marjo, morto nel 2014 a soli 5 anni, a causa di problemi di salute per i quali soffriva dalla nascita.

“Oggi la nostra piccola principessa Leila è volata in cielo per stare con suo fratello Marjo. La mamma, papà e Michela li tengono sempre nel cuore. Buon viaggio, un abbraccio forte da tutti noi” – aveva scritto il padre della bimba per dare, a tutti, il triste annuncio del decesso della piccola.

L’auto era rimasta coinvolta in un maxi tamponamento sulla tangenziale. Un impatto violentissimo. Il padre, estratto dalle lamiere dell’auto dai Vigili del Fuoco, aveva riportato ferite dalle quali si è ripreso in pochi giorni. L’altra figlia ne è uscita illesa. Sono parse da subito preoccupanti le condizioni della bambina di 6 anni. Aveva riportato alcuni problemi cranici e, per questo, era stata sottoposta a due interventi che, purtroppo, si sono rivelati inutili.