Germania: parte il ‘piano gas’ dopo il taglio delle forniture dalla Russia. Il ministro dell’Economia e del Clima, Robert Habeck, annuncia che gli idrocarburi sono diventati “una merce scarsa” e chiede ai tedeschi di risparmiare il più possibile.

La Germania si prepara a un possibile razionamento del gas nel caso in cui le consegne dalla Russia vengano completamente interrotte e in previsione di non poter riempire i serbatoi prima dell’arrivo dell’autunno.

La Germania si prepara al razionamento del gas

Il governo tedesco ha elevato questo giovedì a una seconda fase il livello di allarme dopo i recenti tagli all’approvvigionamento di gas, che hanno ridotto a poco più di un terzo la quantità di idrocarburi che arriva attraverso il principale gasdotto ancora operativo, il Nord Stream 1. Questo secondo livello si attiva quando il Governo vede un rischio elevato di insufficiente fornitura di gas nel lungo periodo e consente, ad esempio, alle imprese di aumentare i prezzi agli utenti per ridurre la domanda.

Tuttavia, il ministro tedesco dell’Economia e del Clima, Robert Habeck, ha assicurato che questa clausola per il momento non sarà attivata. “Il gas d’ora in poi è una merce scarsa”, ha annunciato. Data la diminuzione dei flussi di gas dal suo principale fornitore, la Russia, da fine marzo la prima economia europea si trova nella fase 1 del suo piano di emergenza. “Non dobbiamo ingannare noi stessi.

Il taglio alla fornitura di gas è un attacco economico contro di noi da parte di Putin”, ha detto giovedì in una conferenza stampa a Berlino. Habeck ha ribadito che l’approvvigionamento è garantito e ha chiesto ai tedeschi di risparmiare energia al meglio delle loro capacità. Non è la prima volta che il ministro ricorda che “ogni kilowattora conta”; Lo ha fatto anche qualche giorno fa presentando una campagna federale che invita al risparmio e dà consigli pratici per applicarla in casa, come ridurre il tempo delle docce o la temperatura dell’acqua.

L’esecutivo tedesco ha annunciato questa domenica che dovrà riattivare le sue vecchie centrali a carbone, un combustibile che aveva promesso di abbandonare prima del 2030, dato il rischio di una mancanza di approvvigionamento energetico a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Il governo, una tripartizione guidata dal socialdemocratico Olaf Scholz, ha avanzato una serie di misure per ridurre la quantità di gas utilizzata per generare elettricità e per rifornire l’industria.

La priorità è accelerare il riempimento dei serbatoi del gas

La priorità ora è accelerare il riempimento dei serbatoi del gas in modo da raggiungere quasi il 100% della capacità entro l’autunno. La mossa arriva pochi giorni dopo che la Russia ha tagliato di due terzi il flusso di gas che invia alla Germania, adducendo problemi tecnici. Una decisione che Habeck ha definito “politica” e che ha attribuito alla volontà di Mosca di aumentare il prezzo degli idrocarburi come misura di pressione.

Nell’ambito del piano della seconda fase, Berlino fornirà una linea di credito di 15 miliardi di euro per riempire gli impianti di stoccaggio del gas. Inoltre, quest’estate verrà lanciato un modello di asta del gas per incoraggiare i consumatori di gas industriale a risparmiare. I clienti industriali che possono fare a meno degli idrocarburi e ridurre i propri consumi riceveranno incentivi che saranno finanziati attraverso il mercato. Il gas che non usano andrà in deposito.

Il Ministero dell’Economia e del Clima ha schierato da marzo, quando ha attivato il livello di allerta precoce, un team di crisi che analizza e valuta costantemente la situazione dell’offerta. Questo gruppo di lavoro ha anche il potere di escludere dalla rete alcuni consumatori, se necessario, cioè di ordinare, ad esempio, ad alcune aziende di interrompere la loro produzione per evitare il consumo di gas e dare priorità a quello delle famiglie.

Questa situazione sarebbe raggiunta solo nella terza fase del piano nazionale di emergenza, che prevede che i grandi clienti industriali riceverebbero quantità ridotte di gas, o nessuna consegna, se fosse necessario un razionamento.