Gerani, ortensie e orchidee rigogliose con un pizzico di questo: effetto garantito

Gerani, ortense e orchidee rigogliose tutto l’anno? Con un pizzico di questo non avrai più problemi di fioritura: l’effetto è garantito. Ecco l’ingrediente che salverà le tue piante.

Quanto è difficile ottenere la fioritura di gerani, ortensie e orchidee? Da oggi per te non sarà più un problema. Con questo trucchetto nasceranno fiori a bizzeffe sulle tue piante. Pronta a scoprire il segreto degli esperti?

Gerani, ortensie e orchidee: le piante più vendute al mondo

Gli italiani sono amanti delle piante e lo testimonia il fatto che in ogni abitazione ci siano due o più di questi piccoli polmoni verdi, sparsi in vari ambienti, per dare un tocco di colore e di ossigeno alle abitazioni.

Sempre più Green, le case degli italiani e non solo, rispecchiano perfettamente o comunque nella maggior parte dei casi, il tentativo di rendere sempre più ecologiche e smart le nostre dimore.

Quanto è bello avere i balconi o il terrazzo pieno di piante in fiore? Tra le più vendute ci sono sicuramente i gerani, le ortensie e le orchidee. Si tratta di piante che possono resistere a temperature sia alte che basse e addirittura all’interno delle case.

Perfette dunque anche per chi vive in appartamento, questi gioiellini verdi potranno donarti ossigeno e colore semplicemente posizionandole nel posto che preferisci. Attenzione ovviamente alla luce e all’irrigazione: la noncuranza di esse può portare alla loro morte repentina o all’assenza di fiori.

Quest’ultimo problema è quello più comune. Tante persone lamentano infatti che le proprie piante non riescono a cacciare i fiori. Da oggi questo non sarà più un problema. Ecco l’ingrediente che salverà le tue piante in pochi minuti.

L’ingrediente magico per salvare le tue piante

Quante volte sei rimasto male perché le tue piante preferite sono appassite o perché non riescono a cacciare i fiori? Da oggi questi problemi saranno per te soltanto un incubo del passato.

Ecco la soluzione utilizzata dagli esperti, che ti garantisce una fioritura rigogliosa soprattutto nel caso di gerani, ortensie e orchidee. Hai bisogno di un ingrediente di facile reperibilità che salverà le tue piante in pochi minuti restituendo loro non soltanto vitalità e lucentezza ma soprattutto tanti fiorellini, pronti a spuntare persino in inverno.

Pronta a scoprire l’ingrediente segreto? Si tratta semplicemente dell’amido di mais! Ebbene sì, per avere gerani, ortensie e orchidee rigogliose dovrai procurarti solo un cucchiaino di questa polverina che andrai a posizionare sul terreno delle tue piante.

L’amido di mais funge da fertilizzante e aiuterà le radici a crescere più sane e robuste e le foglie a cacciare i fiori. Questa tecnica viene utilizzata soprattutto in inverno: ti garantiamo che persino a Natale le tue piante saranno splendide con i loro bellissimi boccioli in fioritura.

L’amido di mais è ricco di potassio, magnesio, sodio e calcio. Una volta che avrai versato un cucchiaino nel terreno, innaffia le tue piante come faresti normalmente e aspetta la magia: non soltanto i tuoi gioiellini verdi diventeranno vigorosi e lucenti ma anche con il freddo vedrai sbocciare fiori colorati.

Inoltre, l’amido di mais svolge anche un’altra funzione importante: protegge i gerani, le ortensie e le orchidee dall’attacco di parassiti che spesso mangiucchiano le foglie finendo per far ammalare la pianta.

Non è però questo l’unico ingrediente che può aiutarti nell’avere i tuoi gioiellini verdi sani e rigogliosi per tutto l’anno. C’è anche un altro ingrediente che svolge la stessa funzione: stiamo parlando della fecola di patate.

Anche in questo caso ti basterà semplicemente prendere un cucchiaino e versarlo nel terreno delle tue piante, innaffiare poi normalmente come nel caso dell’amido di mais. Et voilà, pure così riuscirai a veder sbocciare i fiorellini sulle tue piante persino in inverno.

Dunque, se vedi che le tue piante non riescono a fiorire, non andare nel panico e soprattutto non aspettare che appassiscano. Con questo semplice rimedio riuscirai a salvare loro la vita e a vederle sbocciare tutto l’anno.