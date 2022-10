Genova: uomo con problemi psichiatrici uccide il padre a coltellate

By

Terribile omicidio a Genova, dove un uomo con problemi psichiatrici ha ucciso con un coltello il padre in seguito a un raptus.

La vittima si chiamava Francesco e aveva 77 anni invece l’uomo che lo ha ucciso è Claudio Evangelista di 47.

Uomo con problemi psichiatrici uccide il padre

In seguito a una lite, un uomo di 47 anni con problemi mentali ha ucciso il padre colpendolo violentemente con un grosso coltello.

La tragedia è avvenuta oggi a Genova, in un appartamento di via Novella sulle alture di Genova Prà. Qui, Claudio si è scagliato contro il genitore con 10 fendenti che gli sono stati fatali ma quale è stato il motivo?

La lite sarebbe sfociata per motivi banali ma la situazione è delicata poiché l’omicida è un uomo che soffre di problemi psichiatrici ed era seguito per questo motivo da alcuni specialisti del Centro di Salute Mentale di Voltri.

A casa durante questo tremendo episodio c’era anche il resto della famiglia che in parte ha subito questa aggressione, infatti la sorella è stata ferita e anche la madre ma in maniera più lieve.

Entrambe sono stato trasportate all’ospedale per accertamenti ma le loro condizioni non sembrano troppo gravi, al contrario purtroppo di quelle del padre dell’uomo.

Questo infatti ha subito diversi tentativi di rianimazione ma non c’è stato nulla da fare anche perché alcuni colpi sono stati davvero duri, ad esempio quello al cuore che è stato fatale.

I soccorsi

Sul posto sono giunti subito i soccorritori del 118, avvisati dalla sorella dell’uomo, la quale ha visto per prima a terra il genitore in difficoltà in una pozza di sangue.

La ragazza è stata ascoltata dalle forze dell’ordine ed è ancora in fortissimo stato di shock ma è comunque riuscita a fornire dettagli per le indagini, prima di essere portata in ospedale.

La donna ha trovato il corpo della vittima a terra e con la faccia rivolta verso il basso, agonizzante. C’era anche la madre in casa ed entrambe sono state ferite durante il raptus di Claudio.

La sorella ha cercato di salvare il padre ma è stata raggiunta anche lei da una coltellata, meno grave.

Il tutto si è verificato intorno alle 19 di oggi e oltre ai soccorsi, la situazione ha ovviamente richiesto l’intervento dei Carabinieri, coadiuvati dai Vigili del Fuoco.

L’omicida non si è allontanato dal luogo del delitto e si è fatto arrestare senza opporre resistenza, tuttavia gli è stato somministrato del sedativo per motivi di sicurezza.

Ora si tenterà di interrogarlo o comunque di cercare di capirne di più grazie anche alle testimonianze dei medici che lo hanno in cura.