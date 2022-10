Gemma Galgani di UeD a 18 anni, aveva la fila dietro: bellissima | FOTO

Gemma Galgani continua ad essere la protagonista indiscussa del salotto mariano, Uomini e Donne. Lei, che oggi ha 72 anni portati benissimo, a 18 anni era davvero un bocconcino. Ve la mostriamo.

Avete mai visto la star di Uomini e Donne, Gemma Galgani, a 18 anni? Rimarrete senza parole. Era una fanciulla dalla bellezza straordinaria, ve la mostriamo in alcuni scatti che vi faranno restare a bocca aperta.

Gemma Galgani, la regina del salotto mariano

Che fine farebbe Uomini e Donne senza le avventure sentimentali di Gemma Galgani? La trasmissione mariana che la ospita da oltre 12 anni, va avanti a colpi di dati Auditel straordinari grazie anche alla presenza della dama torinese.

La donna dal caschetto biondo e dalla frangia lunga che ha conquistato, nel bene e nel male, i telespettatori di Canale 5, è ancora seduta, dopo tempo, sulla sua sediolina in attesa che l’uomo della sua vita la porti per sempre via dalla trasmissione, iniziando con lei una meravigliosa storia d’amore.

In tutti questi anni, possiamo dire che la Galgani ha conosciuto tantissimi uomini e sebbene si sia invaghita della maggior parte di essi, non è riuscita però a concretizzare la sua favola. Tuttavia, se c’è una cosa di cui rendere merito alla torinese, è la sua forza d’animo, il suo coraggio di andare avanti e di credere che prima o poi lieto fine ci sarà anche per lei.

La bella Gemma oggi ha 72 anni ed è una signora bellissima, che porta molto bene la sua età. Ma l’avete vista a 18 anni? Era davvero un bocconcino! Vi mostriamo alcuni scatti del suo passato.

La dama di Uomini e Donne a 18 anni: che schianto!

Nata nel 1950, Gemma Galgani, facendo due calcoli, oggi ha 72 anni, anche se l’Italia intera però in realtà conosce la sua età dato che la sua acerrima nemica in trasmissione, Tina Cipollari, lo ricorda costantemente a tutti.

La dama torinese porta benissimo la sua età. Vitino da vespa, seno prorompente, ha un fisico da fare invidia a una ragazzina e delle gambe chilometriche che mette spesso in mostra indossando abiti corti o tailleur attillati che risaltano il suo fisico esile e filiforme.

Avete mai visto però Gemma Galgani da giovane? Spuntano dal suo passato alcuni scatti che vi faranno rimanere a bocca aperta. Fin da ragazzina la Galgani è sempre stata una donna molto bella. La sua caratteristica tipica? La conosciamo tutti: il caschetto con il frangettone!

Anche da ragazza era solita portare questo taglio di capelli che incornicia il suo viso angelico mettendo in mostra i suoi occhi buoni e dolci che parlano da soli. Se facciamo un confronto, un prima e un dopo, possiamo notare che la Galgani non è cambiata poi tantissimo.

Eccetto qualche ritocchino che ha fatto negli ultimi anni, per esempio ai denti, per il resto sembra davvero ancora oggi una ragazzina. Donna di classe ed elegante, in passato era una fanciulla dolce e raffinata che ha fatto strage di cuori. Sapevate, per esempio, che è stata sposata con un famoso armatore? La loro relazione purtroppo è durata pochissimo segnando comunque per sempre la vita della dama torinese.

Oggi la star di UeD ha 72 anni ma senza dubbio è ancora una signora piacente, in grado di conquistare l’attenzione di uomini giovani e meno giovani. Il fascino di ieri è lo stesso di adesso e prima o poi riuscirà anche lei a coronare il suo sogno più grande, quello di innamorarsi trovando la persona giusta con cui condividere la sua vita.