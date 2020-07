Genoa e Lecce, la salvezza si decide negli ultimi 90 minuti

In un campionato che ha già emesso tutti i verdetti (Juventus campione d’Italia e in Champions League insieme a Inter, Atalanta e Lazio, Roma, Milan e Napoli in Europa League, con i rossoneri che passeranno dai gironi), rimane ora un ultimo destino da decidere: quello di Lecce e Genoa. Per ora infatti, le due squadre retrocesse matematicamente sono Spal e Brescia mentre Genoa e Lecce si giocheranno tutto negli ultimi novanta minuti a disposizione.

Genoa e Lecce, due destini che si uniscono

A complicare la vita del Genoa è stata la sconfitta contro il Sassuolo: I rossoblu, prima del match contro la squadra di De Zerbi, avevano quattro punti di vantaggio sui leccesi che, vincendo contro l’Udinese, adesso si ritrovano a un solo punto di svantaggio. Decisivi saranno quindi gli ultimi novanta minuti della Serie A, che vedranno il Genoa affrontare l’Hellas Verona, mentre il Lecce di Liverani dovrà vedersela con il Parma. Entrambi i match si giocheranno in contemporaneità domenica sera, alle 20:45; se la classifica dovesse chiudersi con le due squadre a parità di punti, a salvarsi sarebbe il Genoa, grazie agli scontri diretti e alla differenza reti in suo favore. Il Lecce dunque, è costretto a vincere contro una squadra che alla classifica non ha più nulla da chiedere, e nel frattempo sperare che il Genoa non faccia altrettanto. Anche l’Hellas Verona di Ivan Juric non ha più nulla da chiedere a questo campionato, ma di certo, sia il Parma che il Verona giocheranno la propria partita senza concedere nessun favore alle avversarie. Il destino di Genoa e Lecce, a 90 minuti dalla fine, è ancora tutto da scrivere.

