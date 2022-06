Gemma Galgani: a 70 anni ha un fisico da urlo, l’avete vista in bikini? Ammazza | FOTO

Anche se la stagione di Uomini e Donne si è conclusa, dei suoi personaggi non si finisce di parlare soprattutto se si tratta di Gemma Galgani. Vediamo perché.

La dama torinese storica di Uomini e Donne Gemma Galgani ha 70 anni ma non li dimostra, anzi!

Gemma Galgani troverà l’amore?

Neanche in questa stagione di Uomini e Donne sembra che Gemma Galgani abbia trovato l’amore. Benché siano arrivati per lei diversi pretendenti e lei abbia scelto di frequentare diversi pretendenti, nessuno è stato all’altezza delle sue aspettative. O, per lo meno, nessuno si è dimostrato innamorato di lei.

Basti pensare alla vicenda con Franco, il professore. Con lui Gemma Galgani aveva scambiato diverse effusioni e trascorso un bel po’ di uscite ma si è rivelato disinteressato e a detta di molte donne e uomini del parterre, maleducato.

La dama torinese, infatti, si era recata nella prima stazione utile per raggiungerlo nella sua città di residenza, per fargli una sorpresa. Lui, però, non si è scomodato nemmeno di raggiungerla in stazione.

Che nella prossima edizione Gemma Galgani possa trovare davvero l’amore a cui tanto auspica? Nel frattempo, la dama sta iniziando a godersi l’estate sfoggiando il suo corpo in costume da bagno.

Che fisico da urlo al mare!

Anche se Gemma Galgani ha la veneranda età di 72 anni, il suo fisico può fare invidia alle ragazze più giovani. Del resto, Gemma non ha fatto mistero dei ritocchini estetici a cui ha fatto ricorso.

Indipendentemente da quelli, però, la dama ha ammesso anche di tenerci molto all’attività fisica e all’alimentazione. Ciò nonostante, nelle ultime puntate del programma è sembrata un po’ assente, tanto che i fan sono sembrati preoccupati e credevano avesse qualche problema di salute.

Oltre a sfoggiare il suo fisico in spiaggia, in favore di macchine fotografiche di paparazzi e di Instagram, la dama ha sempre cercato di fare mostra di se anche durante le numerose sfilate messe in scena nello studio di Uomini e Donne.

Il suo punto di forza sono le lunghe gambe toniche che non manca mai di mettere in mostra. Si aggiunge il fatto che il suo fisico è asciutto ed elastico. Lo ha dimostrato più volte durante i balli e le esibizioni, sempre nel parterre di Uomini e Donne.

Altro suo punto di forza l’apprezzatissimo decollete che è sì rifatto ma che comunque è perfetto per lei e la sua fisicità.