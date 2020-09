Gazzelle, in uscita il singolo “Destri” e presto anche il nuovo album

Il cantautore romano Gazzelle, pseudonimo di Flavio Bruno Pardini, ha annunciato la data dell’uscita del singolo che anticipa il suo terzo album. Il brano si intitola “Destri” e debutterà il 25 settembre. “Parole libere, vita che ti porta un po’ dove vuole lei, come quando ti casca il tappo del dentifricio nel buco del lavandino. Alla fine, l’unica cosa che so fare è tirare le somme quando le cose scivolano via dal mio controllo, quando il peggio è già passato anche se pensavi fosse il meglio, e che non passasse mai. E poi strillare forte, più forte che posso. Sperando che basti, e che non basti mai abbastanza”, le parole di Gazzelle alla presentazione della nuova canzone.

Per dare un indizio ai fan in merito all’uscita del nuovo bravo, Gazzelle aveva cominciato una massiccia campagna pubblicitaria con affissioni nelle strade milanesi e romane. Con oggi, finalmente, l’artista ha pubblicato la copertina del brano sul proprio profilo Instagram, incuriosendo maggiormente i suoi ammiratori.

I successi di Gazzelle, il cantante indie-pop dal cuore d’oro

L’artista romano non è stato inerme davanti all’emergenza sanitaria che ha interessato l’intera nazione. Durante il lockdown, per aiutare e collaborare il più possibile, aveva scritto e pubblicato la canzone “Ora che ti guardo bene”. Il ricavato del brano è stato devoluto interamente all’Ospedale Spallanzani di Roma, la prima struttura ospedaliera ad aver ospitato i primi infettati da Coronavirus identificati in Italia.

Il cantautore ha inoltre collaborato con gli Zero Assoluto per il brano “Fuori Noi”, il singolo del duo pubblicato dopo anni di silenzio. A tal proposito, Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi (i componenti degli Zero Assoluto) hanno raccontato com’è nata l’idea di lavorare con Gazzelle: “Il dialogo è immediato e l’approccio alla scrittura che ha Flavio (Gazzelle), fatta ovviamente di un suo stile, è il medesimo come lo è l’affinità e il desiderio di raccontare piccoli o grandi stati d’animo”.

Dopo i numerosi sold out registrati per il tour “Post Punk”, Gazzelle, considerato da molti come uno dei massimi esponenti della galassia indie-pop, con il singolo “Destri” anticipa il terzo album etichettato Maciste Dischi.

