Gabon e Togo ammessi nel gruppo di nazioni del Commonwealth

Le nazioni africane del Gabon e del Togo sono state ammesse nel gruppo di nazioni del Commonwealth. “Gli diamo il benvenuto”, ha detto ai giornalisti sabato il presidente ruandese Paul Kagame, il cui governo ha ospitato un vertice dei leader del Commonwealth questa settimana.

Il Gabon e il Togo sono paesi francofoni che, negli ultimi anni, hanno attivamente cercato di unirsi al blocco delle già 54 nazioni che ne fanno parte. Il capo titolare del Commonwealth è la regina Elisabetta II della Gran Bretagna. Il principe Carlo ha rappresentato sua madre al vertice di Kigali, la capitale del Ruanda. L’ammissione dei due nuovi membri è stata un momento clou del vertice.

Gabon e il Togo sono paesi francofoni ma hanno aderito al Commonwealth

L’incontro, che si è concluso domenica scorsa, ha anche raccolto oltre 4 miliardi di dollari in impegni per la lotta contro la malaria e altre malattie tropicali. Il vertice si è svolto in un momento incerto per la monarchia britannica e per il Commonwealth, la cui rilevanza è talvolta messa in discussione. Anche se il Commonwealth sembra attraente per i potenziali membri, alcune nazioni membri esistenti stanno discutendo se rimuovere la regina come capo di stato.

Elisabetta II è il capo di stato di 14 regni del Commonwealth, ma le Barbados hanno interrotto i legami con la monarchia nello scorso novembre. Diversi altri paesi caraibici, inclusa la Giamaica, affermano di voler seguire l’esempio. Charles ha detto al vertice venerdì che le nazioni “libere” possono prendere tali decisioni “con calma e senza rancore”. Il Commonwealth è un raggruppamento unico di 54 nazioni sviluppate e in via di sviluppo sparse in ogni continente e oceano del mondo.

La sua appartenenza riflette molte religioni, razze, lingue e culture e la sua popolazione complessiva di oltre due miliardi di persone rappresenta circa il 30% della popolazione mondiale. La popolazione è di circa 2,4 miliardi d persone, di cui oltre il 60% ha 29 anni o meno (rappresenta uno su tre dei giovani del mondo). Il prodotto interno lordo (PIL) combinato dei paesi del Commonwealth è stimato a 10,4 trilioni di dollari nel 2017 e si prevede che raggiungerà i 13 trilioni di dollari nel 2020.

La metà delle prime 20 città emergenti globali si trova qui

La metà delle prime 20 città emergenti globali si trova nel Commonwealth: New Delhi, Mumbai, Nairobi, Kuala Lumpur, Bangalore, Johannesburg, Calcutta, Città del Capo, Chennai e Dhaka. Per fare un esempio di come questa associazione tra Stati sia strutturata tra i paesi membri, oltre 3,3 milioni di australiani sono nati in paesi del Commonwealth. L’adesione implica l’accettazione delle pratiche e delle convenzioni del Commonwealth, compreso l’uso della lingua inglese come mezzo di relazioni inter-Commonwealth.

La spina dorsale del Commonwealth sono i paesi che condividono il sistema di Westminster e la common law. L’ultimo paese ad entrare a far parte del Commonwealth è stato il Ruanda nel 2009, prima appunto, che la stessa associazione desse il via libera la scorsa settimana a Gabon e Togo. I valori e le aspirazioni che uniscono i membri del Commonwealth – democrazia, diritti umani e stato di diritto – si riflettono nella Carta del Commonwealth, adottata nel dicembre 2012.

La Carta esprime l’impegno dei membri del Commonwealth per lo sviluppo di libertà e società democratiche e la promozione della pace e della prosperità. Il Commonwealth ha osservato più di 140 elezioni in quasi 40 paesi dal 1980. Il Commonwealth è sostenuto da una serie di reti e interessi associati che includono la società civile, gruppi professionali e parlamentari che coprono questioni che vanno dalla democrazia agli affari giovanili, alle questioni del lavoro, all’equità di genere, ai diritti umani, alla salute e all’istruzione e al bene comone.