Gabbiani sul tetto di casa, perché vengono da te: il motivo è serissimo | Risolvi subito

Eravamo abituati a vederli al mare, mentre volavano a pelo d’acqua per riposarsi oppure per andare a caccia di cibo. I gabbiani, negli ultimi anni, si sono spostati dal mare verso le città per opportunismo (sanno che l’uomo è fonte di cibo assicurata) e per altri motivi che spieghiamo in questo post.

Se noti gabbiani sul tetto di casa non dovresti far finta di niente. Il motivo è serissimo ed è importante risolvere al più presto questo problema. Un gabbiano sul tetto non è una buona notizia, dovresti preoccuparti.

Gabbiani sul tetto di casa: perché vengono da te

Aumenta progressivamente il numero di gabbiani che dal mare si sposta all’interno dei centri abitati. La conferma che bisogna fare attenzione a questi uccelli arriva anche dalla Asl di Napoli che ha commentato il caso recente di un gabbiano che ha rapito un cagnolino.

La necessità di andare a caccia di cibo può portare i gabbiani sul tetto di casa nostra, sui balconi, nelle strade, può spingerli a rovistare nella spazzatura. Non si nutrono solo di pesci ma di rifiuti commestibili, di uova di altre specie di uccelli ma anche di volatili di dimensioni inferiori alle loro (passeri, colombi, ecc.).

In sintesi, i gabbiani vengono in città per ricerca di cibo, opportunismo e cambiamenti climatici. La presenza di gabbiani è anche indice di sporcizia e inquinamento.

Gabbiani sul tetto di casa: cosa fare

Se noti gabbiani sul tetto di casa c’è da preoccuparsi, soprattutto se hai animali domestici di piccola taglia perché potrebbero rapirli per nutrirsene.

I gabbiani non sono pennuti socievoli come, ad esempio, i pappagalli. Sono aggressivi e la loro aggressività aumenta nel periodo riproduttivo, quando i maschi devono proteggere le uova. Se qualcuno si avvicina al nido, diventano bellicosi e possono attaccare, quindi raccomandiamo la massima cautela se questi uccelli si sono stabiliti su postazioni esterne della casa.

Il modo migliore per intervenire, a parte farlo in loro assenza, è rivolgersi ad un’associazione animalista come l’ENPA, soprattutto se sono presenti le uova.

Come scoraggiare i gabbiani a stabilirsi sul tetto di casa

Si può tentare di scoraggiare i gabbiani ad avvicinarsi o stabilirsi su tetti, balconi o terrazze in due modi: