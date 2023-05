G7 Hiroshima, Zelensky atteso in presenza

Al via alla prima sessione di lavori del G7 di Hiroshima. Nel frattempo si attende l’arrivo del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky

Al via, ad Hiroshima, alla prima sessione di lavoro del summit del G7 incentrata sull’economia globale.

Il vertice è iniziato con una visita al memoriale della Pace. I leader dei 7 paesi, tra i quali la Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, hanno fatto il loro primo incontro in occasione della cerimonia di benvenuto al Memorial Park. Ad accoglierli il Primo ministro giapponese Fumio Kishida.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni siede al tavolo dei lavori tra il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel ed il primo ministro canadese Justin Trudeau. Con quest’ultimo la premier italiana ha tenuto un incontro bilaterale poco prima dell’inizio della seduta.

Giorgia Meloni è la quinta donna nella storia del G7 a sedersi al tavolo rotondo in qualità di rappresentante di governo.

Stando ad alcune fonti italiane, si sarebbe svolto anche un meeting di coordinamento tra le varie forze europee presenti. Oltre alla Premier italiana, il presidente francese Emmanuel Macron, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente del Consiglio europeo Michel e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Al centro dell’incontro il tema del coordinamento europeo sull’Ucraina, le tematiche industriali, le strategie da adottare per la difesa degli interessi comuni europei nonché il grande tema della transizione energetica.

Nel corso della prima sessione è intervenuta anche Meloni. Queste le sue parole “C’è stata una lettura superficiale dei rischi della globalizzazione, si sono rafforzate le autocrazie, le democrazie si sono indebolite. Dobbiamo riprendere il controllo delle catene strategiche del valore”. Ha proseguito “Abbiamo bisogno di una migliore e più efficace collaborazione con il Sud Globale. Occorre quindi lavorare insieme per dare forma a un ordine economico internazionale libero e aperto, concentrarci sull’espansione delle relazioni commerciali rimanendo fermi sui principi di apertura, trasparenza, concorrenza leale e Stato di diritto“.

Zelensky vola ad Hiroshima

Nel frattempo è stata ufficializzata la partecipazione del presidente ucraino Volodymir Zelensky, quando sino a ieri per il presidente si pronosticava una presenza esclusivamente in videoconferenza. Ad annunciarlo è la televisione di Stato ucraina. Il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, Oleksiy Danilov, ha fatto sapere che il presidente Zelensky visiterà personalmente Hiroshima e parteciperà al vertice. “Verranno prese decisioni molto importanti al vertice del G7, quindi la presenza fisica del nostro presidente è assolutamente importante per difendere i nostri interessi, spiegare, dare proposte chiare e una chiara argomentazione su ciò che sta accadendo nel nostro Paese”. É quanto è stato dichiarato dal segretario in occasione di un collegamento con il canale televisivo parlamentare ucraino RADA.

Lo aveva preannunciato l’agenzia di stampa giapponese Kyodo che, citando fonti interne al governo statunitense e nipponico, aveva riferito che Zelensky avrebbe partecipato personalmente al summit del G7.

Stando a Bloomberg il presidente ucraino dovrebbe raggiungere il Giappone a bordo di un aereo militare USA, dopo aver partecipato al vertice della Lega Araba in corso in Arabia Saudita.

La notizia è stata confermata dal New York Times. Secondo il quotidiano americano, la visita di Zelensky avrà come obiettivo quello di ottenere nuovi aiuti e rifornimenti bellici per la guerra contro Vladimir Putin e la Russia.