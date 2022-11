Furiosa scenata di gelosia in casa reale, lui avrebbe scoperto l’amante: lo scoop

Clamorosa scenata di gelosia nella casa reale inglese. Lui avrebbe scoperto l’amante di lei. Lo scoop arriva come un fulmine a ciel sereno e fa vacillare l’amore della royal couple.

Nuovo e succulento scoop direttamente dalla casa reale inglese: lei ha un amante e lui lo ha scoperto così. Matrimonio in dirittura d’arrivo per loro due. Che tristezza.

Scenata di gelosia in casa reale

Ah, quanto ci piace parlare della casa reale inglese che ogni giorno sforna gossip come il pane? I giornalisti di ogni angolo del pianeta e del mondo non avrebbero molto di cui raccontare, per quanto riguarda il Royal World, se non ci fossero i reali britannici a dare loro lavoro ogni giorno.

La famiglia di Re Carlo e lui stesso, il sovrano di Inghilterra in prima persona, sono pronti a offrire ai giornali nuovi scandali di cui parlare. L’ultimo ha davvero dell’incredibile. Arriva la scenata di gelosia in casa reale: lei avrebbe un amante e lui ha scoperto tutto e vuole ora il divorzio.

Chi è che sta affrontando il mare agitato senza il salvagente? Proprio loro due, una coppia che sembrava legata da un grande amore, da un sentimento forte tanto da far parlare il mondo intero di una rivoluzione nella Royal Family, si trova ora sull’orlo della crisi non solo di nervi ma anche della separazione.

Divorzio fulmineo: lui ha scoperto il tradimento di lei

Non c’è un solo momento di pace per i reali inglesi che ogni giorno si ritrovano travolti da scandali e gossip. L’ultimo riguarda una coppia che sta facendo parlare di sé da quando è convolata a nozze e cioè quella composta da Meghan e Harry.

Che cosa è accaduto ai due Duchi del Sussex? Sono ormai mesi che la ex attrice americana e il principe inglese sono al centro dell’attenzione. Si parla di una crisi coniugale piuttosto forte che sembra non riuscire a trovare una soluzione.

Questa volta però, il piano ordito in Inghilterra da William, Kate e Carlo e cioè quello di far ritornare a palazzo reale il principe Harry, potrebbe realizzarsi. Per quale ragione? Perché si mormora che il secondogenito di Lady Diana potrebbe presto chiedere ufficialmente il divorzio alla sua consorte dato che ha scoperto il suo tradimento.

Chi è il terzo incomodo

Ebbene sì, sembra proprio che la ex star di Suits abbia tradito il principe dai capelli rossi e niente di meno che con la sua guardia del corpo, Chris Sánchez. Arrivano anche dei dettagli più precisi sulle modalità del tradimento.

A raccontare tutto è una fonte vicina ai Duchi del Sussex che ha rilasciato un’intervista al tabloid In Touch vuotando il sacco e parlando con la bocca della verità. La fonte in questione ha dichiarato che il principe Harry è particolarmente turbato.

Qualche giorno fa, ha ricevuto la chiamata da parte della scuola del piccolo Archie che Meghan aveva dimenticato di andare a prelevare. La talpa racconta di un Harry che di fretta e furia esce di casa con Lilibet tra le sue braccia, pronto a recarsi all’asilo privato frequentato dal figlio, per riportarlo a casa.

Harry, una volta giunto nella sua villa Montecito, avrebbe chiamato Meghan urlandole contro e chiedendo il divorzio: e proprio in quel momento, insieme a lei, era presente, a quanto pare, anche la guardia del corpo che di fronte alla scenata di gelosia del reale, ha deciso di lasciare la casa.

Pare infatti che Sanchez al momento non sia più nella villa in California dei Duchi del Sussex. Non è questo il primo litigio che avviene tra i due coniugi. Solo qualche settimana fa, Harry e Meghan avrebbero litigato anche davanti a dei loro amici durante una cena organizzata in un ristorante in California.

Il principe, su tutte le furie con la consorte, le avrebbe dato un bel due di picche lasciandola seduta da sola insieme agli altri commensali e tornando a casa da solo. Insomma, non tira buon vento tra marito e moglie.