Bianca Berlinguer, sapevate fosse lui il marito? Più famoso di lei | FOTO

Bianca Berlinguer, lo sapete chi è il marito della famosa conduttrice Rai? Lui è conosciuto in tutta Italia, addirittura è più famoso di lei.

La presentatrice di Cartabianca è sposata da tanti anni con un uomo che è molto famoso in Italia. Avete capito di chi si tratta? Proprio loro fanno coppia fissa da anni.

Bianca Berlinguer, volto noto della Rai

Conduttrice e giornalista televisiva italiana di grande successo, Bianca Berlinguer ha un cognome che parla da solo: è figlia infatti di Enrico Berlinguer, figura di spicco della prima Repubblica nonché esponente primario del partito comunista.

A seguito degli studi universitari, Bianca inizia la sua carriera di giornalista. Lavora prima presso Radiocorriere TV e poi per il Messaggero fino a diventare pilastro del Tg3 che condurrà per tanti anni, dal 1991 al 2016.

Tante le trasmissioni di successo a cui ha preso parte, davanti le telecamere e dietro le quinte. Ha lavorato, per esempio, come direttrice del Tg3, come giornalista dello stesso telegiornale per l’edizione serale e dal 2016 è il volto di Cartabianca sempre sulla rete ammiraglia.

La sua carriera da giornalista è conosciuta da tutti, ma del suo privato invece, che cosa sappiamo? Vi diciamo che Bianca Berlinguer è sposata da tanti anni con un uomo che è famosissimo, persino più di lei. Sapete chi è suo marito?

Chi è il marito della famosa conduttrice Rai

Bianca Berlinguer davanti alle telecamere preferisce portare soltanto la sua professionalità, la vita privata la lascia sempre a casa e soprattutto lontano dai riflettori. Sappiamo poco e nulla del suo passato sentimentale e della sua famiglia. Vi possiamo però dire che da tanti anni è sposata con un uomo molto famoso: il suo nome è Luigi Manconi che tra l’altro è il papà della sua prima ed unica figlia, Giulia, che è nata nel 1998.

Luigi Manconi non è sicuramente un nome sconosciuto ai più: è infatti un esponente politico importante ma anche un sociologo e un esperto musicale. Dopo la laurea in scienze politiche conseguita presso l’Università statale di Milano, ha dedicato parte della sua carriera all’insegnamento universitario lavorando come docente sia presso la IULM di Milano che presso l’Università statale di Palermo.

Scrittore e giornalista, è sua la penna che ha firmato diversi articoli per la rivista Ombre Rosse del quale è codirettore. Esperto anche di musica, si è parlato di lui per l’attacco fatto qualche anno fa all’album “Storia di un impiegato” di Fabrizio De André.

Il marito di Bianca Berlinguer criticò l’intento politico del cantautore che con i suoi brani voleva scrivere e giudicare una parte importante della politica italiana ma, a suo dire, senza successo.

Ha lavorato poi per diverse testate giornalistiche, per il Messaggero per esempio, per il Corriere della sera, per la Repubblica e infine per la Stampa. Vi sveliamo anche una piccola curiosità: sua moglie è uno dei volti preferiti e più pagati dalla Rai, invece lui dalla Rai fu cacciato e licenziato nel 1991 per aver attaccato Paolo Cirino Pomicino, ex ministro del Bilancio, durante la trasmissione Girone all’italiana.

Tanta politica nella sua vita: è stato senatore del PD e sottosegretario durante il mandato di Prodi. Ma si è dedicato anche ad altri progetti, alcuni umanitari e sociali, che lo hanno reso un uomo caritatevole e dal cuore generoso.

Per esempio, è lui il fondatore della Onlus “A buon diritto” che collabora anche con Amnesty International. Bianca Berlinguer è sua moglie da tanti anni. Dal loro matrimonio è nata Giulia venuta al mondo nel 1998.

Tuttavia, prima di sposare la Berlinguer, Luigi Manconi è stato sposato con un’altra donna dalla quale ha avuto due figli, Giacomo e Davide. Raramente Bianca e Luigi si mostrano insieme ma anche lontano dai riflettori, sono una delle coppie più longeve della TV.