Furiosa lite a palazzo reale, lei lo avrebbe scaricato: cos’è accaduto

Scoppia la lite a palazzo reale: lei lo avrebbe umiliato così, davanti a tutti. È accaduto davvero. Vediamo nei dettagli cosa è successo per due componenti della Royal Family Britannica.

Loro pronti a mettere per sempre la parola fine al matrimonio? Sembra proprio che non tiri buon vento per i due amatissimi reali. Lei lo avrebbe offeso pubblicamente. Che grande umiliazione per lui.

Panico a palazzo reale

I membri del palazzo reale inglese continuano a far parlare di sé. Ogni giorno, l’entourage di Charles III ne ha una nuova da offrire ai giornalisti di tutto il mondo. Se fino ad ora gli occhi sono sempre stati puntati sul nuovo Re e sulla Regina consorte che presto avranno definitivamente gli incarichi di monarchi ufficiali della corona con la cerimonia dell’incoronazione, oggi le attenzioni sono tutte per una coppia della Royal Family.

Si dice che proprio loro siano in dirittura d’arrivo, che il loro matrimonio ormai sia agli sgoccioli. Che cosa è successo? Ma soprattutto, chi sono i protagonisti di una furiosa lite i cui dettagli hanno attirato l’attenzione di tutto il mondo? Lei sembra intenzionata a non voler tornare sui suoi passi, lui scaricato così, pubblicamente, davanti a tutti. L’umiliazione che ha subito è imperdonabile.

Lei e lui in crisi: matrimonio al capolinea?

Non tira buon vento già da un po’ di tempo per due amatissimi reali. Stiamo parlando di Harry e Meghan. I due Duchi del Sussex stanno attraversando, secondo i tabloid inglesi e americani, una delle crisi più forti da quando sono sposati. Ma non è tutto.

Sembra proprio che lei abbia intenzione di scaricare definitivamente lui, di estrometterlo completamente dalla sua vita. Sono già diversi mesi che si parla di incomprensioni e crisi tra l’ex attrice americana e il principino inglese.

Ma se fino ad ora si trattava soltanto di rumors, oggi le voci di problemi e conflitti tra i due coniugi sembrano essere sempre più sicure. Pensate che soltanto qualche giorno fa, i due Duchi del Sussex hanno preso parte ad una cena intima e organizzata con pochi amici, in un ristorante californiano.

Primo appuntamento per loro dopo tanto tempo, senza i figli Archie e Lilibet che sono rimasti a casa con le tate. Secondo quanto riportato dal tabloid New idea, ad un certo punto, davanti a tutti, Harry e Meghan hanno cominciato a discutere furiosamente tanto che il principe inglese, con fare indispettito, ha piantato in asso la Markle, si è alzato e ha lasciato il locale.

Non ha gradito l’atteggiamento del consorte, la ex attrice americana, che ha escogitato immediatamente la sua vendetta. Nel suo podcast, la Duchessa ha umiliato pubblicamente il marito scaricando su di lui tutte le responsabilità dei conflitti tra loro e la Royal Family.

Meghan ha parlato della megexit che l’ha fatta tanto soffrire ma anche dei rapporti tesi con il suocero e i cognati. Ha inoltre dichiarato che la decisione di abbandonare la famiglia reale non è dipesa da lei ma esclusivamente da Harry.

Ha lanciato dunque una bomba senza precedenti, la Duchessa del Sussex, che mette in luce il rapporto conflittuale tra Harry e la corona inglese. Proprio lui che non si è mai sentito apprezzato a casa, a palazzo reale, con l’uscita di “Spare”, il suo libro, promette di chiarire una volta e per tutte i rapporti con i membri della casa britannica.

Intanto, Carlo, William e Kate, nonostante Harry ne abbia dette tante sul loro conto, sono intenzionati a voler riportare a casa il principino ma senza la consorte. Però pare che neanche i sovrani inglesi si stiano muovendo nella direzione giusta.

Re Carlo, per esempio, ha deciso di togliere ad Harry anche il titolo di vice del re: nel caso in cui lui o William non dovessero essere disponibili a presenziare a eventi di stato, non sarà Harry a prendere il loro posto ma un alto funzionario di corte scelto tra i membri senior della nobiltà inglese.