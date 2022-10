Fumare aumenta il rischio di avere problemi agli occhi: il documento dell’OMS

L’OMS, in collaborazione con l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità e all’Università di Newcastle, ha redatto un documento in cui si legge chiaramente che il fumo aumenta la probabilità di sviluppare diverse patologie agli occhi.

Che il fumo faccia male è ormai chiaro a tutti: consumare quotidianamente tabacco, infatti, può causare diverse problematiche al nostro organismo, compromettendo la nostra salute. Tra le possibili patologie correlate al fumo, comunque, ve ne sono diverse che riguardano gli occhi e l’OMS insieme all’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ci ha detto chiaramente quali sono.

L’OMS ha redatto un documento che parla di un rischio legato al fumo

Il fumo fa male, questo ormai è chiaro a tutti. E non nuoce solo a chi lo fa, ma anche a tutte le persone che lo circondano. Si stima che un uso prolungato del tabacco possa incidere sulla durata della vita, nel senso che 20 sigarette al giorno possono ridurre la vita di circa 4,6 anni nel caso di una persona che inizia a fumare intorno ai 25 anni. Tradotto: ogni settimana di fumo può far perdere un giorno di vita.

Addirittura il Center for Disease Control and Prevention – CDC ha identificato ben 27 malattie legate a questa pratica. Tra queste ci sono il tumore polmonare, quello del cavo orale, della gola, dell’esofago, del pancreas, del colon, della vescica, della prostata, del rene, del seno, delle ovaie.

Inoltre chi consuma tabacco quotidianamente rischia di avere problemi seri anche all’apparato cardiovascolare e di avere un precoce danno renale diabetico. Non solo, perché il fumo incide negativamente anche sulla sessualità maschile, aumentando il rischio di impotenza, e sull’apparato riproduttivo femminile, dal momento che il fumo contrasta la produzione di ormoni e può dare vita a menopause più precoci di circa 2 anni.

Sostanzialmente possiamo riassumere il tutto dicendo che una persona che fuma per tutta la sua vita ha il 50% di probabilità di morire per una patologia direttamente correlata al fumo.

E non finisce qui, perché l’OMS ha di recente scritto un documento che attesta che i fumatori potrebbero sviluppare anche un’altra malattia.

Fumare aumenta il rischio di sviluppare questa malattia

Come si legge in un documento firmato dall’OMS insieme all’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità e all’Università di Newcastle, chi fuma corre il rischio di sviluppare una degenerazione maculare molto prima rispetto a chi non lo fa. Parliamo di una differenza di 5,5 anni in media e, per chi non lo sapesse, questa malattia rende la vista perennemente offuscata, rendendo difficile anche solo leggere, guardare la tv, guidare, quindi ovviamente condizionando la vita di sicuro non positivamente.

Purtroppo le brutte notizie non finiscono qui: questo rischio riguarda anche i cosiddetti fumatori passivi, quelli che cioè sono spesso a contatto con chi fuma, che corrono comunque il rischio di sviluppare la degenerazione maculare dal momento che hanno il doppio delle probabilità rispetto alle persone che invece non sono solite circondarsi di fumatori.

Come ha affermato Jude Stern, responsabile della gestione della conoscenza dell’Agenzia, infatti: “Il fumo aumenta il rischio di sviluppare gravi patologie oculari e perdita permanente della vista. Smettere di fumare e sottoporsi a controlli oculistici regolari può aiutare a migliorare la salute degli occhi e prevenire la perdita della vista evitabile”.

Il rapporto fumo – problemi alla vista, inoltre, non si esaurisce con questa patologia, perché in realtà l’uso del tabacco quotidiano fa aumentare anche la possibilità di sviluppare la cataratta, che se non trattata adeguatamente può compromettere la vista oppure in casi estremi condurre addirittura alla cecità.

Chi fuma invece sigarette elettroniche è esente da questi rischi? Ovviamente no, dal momento che gli aromi che contengono aumentano la produzione di radicali liberi, che conosciamo soprattutto per il loro ruolo nell’invecchiamento, ma che in realtà possono compromettere tutto il DNA, conducendo sempre alla cataratta. E non solo, perché questi possono anche addirittura aumentare il rischio di sviluppare il cancro agli occhi.

In sostanza per non compromettere la salute propria e dei propri cari l’unica soluzione sarebbe smettere del tutto di fumare, sia sigarette “classiche”, che elettroniche.