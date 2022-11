Fughe nere in cucina, si possono eliminare facilmente: ecco spiegato come

Uno dei problemi più comuni nelle nostre case sono proprio le fughe nere che abbiamo in cucina. E’ davvero difficile renderle bianche e pulite, ma in realtà basta sapere un semplice trucchetto per eliminarle facilmente: scopriamo come fare, rimarrete a bocca aperta appena vedrete il risultato.

Senza dubbio, pulire ed igienizzare le fughe delle piastrelle della cucina è un lavoro fastidioso e stressante che ci ruba anche molto tempo. Ma per risparmiare fatiche e denaro, basterebbe mettere in pratica alcuni accorgimenti e un semplice trucchetto.

Purtroppo, nel corso del tempo, le fughe delle piastrelle cominciano a macchiarsi e a sporcarsi, diventando nere, portando alla cucina un senso di trascuratezza e sporcizia. Le fughe trattengono l’umidità e le macchie che si solidificano sono davvero brutte da vedere. La maggior parte delle volte ci affidiamo a dei prodotti chimici, ma in realtà si possono eliminare facilmente con degli ingredienti semplici e naturali: scopriamo come fare.

Fughe nere in cucina: come eliminarle?

Dite addio per sempre ai soliti prodotti chimici che comprate al supermercato e cominciate ad utilizzare degli elementi naturali, semplici ed efficaci per le vostre faccende di casa. Risparmierete tempo e anche denaro, avendo sempre un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente.

Ricorrere ai rimedi naturali è importante anche per la vostra salute, in modo da non rischiare di usare dei prodotti che contengano delle sostanze nocive o componenti che vi possano provocare reazioni allergiche. Ad esempio, per eliminare le fughe nere basterebbe un solo ingrediente. Stiamo parlando del bicarbonato di sodio.

Un elemento utilizzato molto spesso nelle faccende domestiche. Ma in questo caso come lo possiamo utilizzare? Il procedimento è molto semplice, in 5 minuti avrete delle fughe bianchissime: scopriamo come fare.

Addio fughe nere: il semplice procedimento

Non ci crederete mai, ma per pulire le fughe nere della cucina vi basterà un po’ di bicarbonato di sodio. Un ingrediente che eliminerà lo sporco più ostinato. Il procedimento è molto semplice, mescolare qualche cucchiaio di bicarbonato e un po’ di acqua. Versate il composto nella parte interessata, lasciatelo agire per almeno 30 minuti e poi risciacquate con acqua calda, strofinando anche con una spugna.

Il risultato vi sorprenderà, rimarrete a bocca aperta, perché vedrete le fughe della cucina sbiancarsi in poco tempo. Finalmente ritorneranno al loro colore naturale. Ma per un effetto più potente e immediato, potreste mescolare il bicarbonato di sodio insieme all’acqua ossigenata a 130 volumi e aceto. Per mandare via lo sporco, aiutatevi con una spugnetta o meglio un vecchio spazzolino da denti per ottenere delle fughe ancora più splendenti.

In cucina è fondamentale mantenere una perfetta igiene, dato che è una zona dove prepariamo e conserviamo il nostro cibo, quindi, non bisogna tralasciare nessun dettaglio. Ovviamente, vi ricordiamo sempre di scegliere ingredienti naturali e semplici, è vero che è tanta la tentazione di usare la candeggina, ma evitate di rimedi così invasivi, fatelo per la vostra salute e per l’ambiente. Infine, vi ricordiamo di provare ogni prodotto in una zona nascosta per evitare di rovinare la superfice.