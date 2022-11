Franco Leo, tetraplegico che aveva realizzato il sogno della Maratona di New York, è morto poche ore fa: le parole del fratello.

Franco Leo si è spento poche ore fa, dopo una vita segnata dalla sofferenza e dal coraggio. Tetraplegico dalla nascita con il sogno di partecipare alla Maratona di NY, era riuscito nel suo intento il 6 novembre scorso. Pochi giorni prima di spegnersi.

Morto Franco Leo, tetraplegico che ha partecipato alla Maratona di NY

Franco Leo aveva 53 anni ed era costretto a una sedia a rotelle, ma questo non gli aveva impedito di prendere parte al grande evento oltreoceano: la Maratona di New York.

Una grande occasione vissuta intensamente insieme al fratello, Dario, che lo ha accompagnato nella grande avventura proprio pochi giorni prima della sua morte.

Franco Leo si è spento dopo aver realizzato il suo sogno. Originario della provincia di Salerno, la carrozzella spinta dal fratello, aveva partecipato alla maratona negli Stati Uniti con grande entusiasmo.

La grande sfida a New York dopo anni di allenamento

Nella storia di Franco Leo la grande sofferenza per la malattia, ma anche l’immenso amore della famiglia e una determinazione come poche.

Anni di allenamento per percorrere con il fratello Dario gli oltre 42 km della maratona, una straordinaria avventura realizzata con un sorriso di pura gioia.

In quella pista di Bellizzi, loro città, Franco Leo e il fratello Dario si erano allenati senza sosta per arrivare a correre la maratona. E ci sono riusciti. Commovente l’addio sui social al guerriero che non si è mai arreso davanti alle difficoltà, insegnando a tanti che i limiti non esistono.

Il messaggio d’addio del fratello Dario

La morte di Franco Leo ha sconvolto la famiglia e l’intera comunità. Attraverso il loro racconto sui social, nella pagina Facebook SognoAttivo, e le loro interviste, Franco Leo e Dario hanno consegnato all’Italia un pezzo del loro grandissimo sogno realizzato a New York.

Proprio sui social, il fratello di Franco Leo ha voluto dare il suo ultimo saluto all’inseparabile compagno di avventura con cui, negli ultimi due anni, ha vissuto momenti di autentica emozione nel segno della comune passione per lo sport.

Non mollare, mai fermarsi davanti alle difficoltà: era questo il messaggio che Franco Leo voleva lanciare a quanti vivono la disabilità e hanno paura di mettersi in gioco. Gli occhi puntati al 2023, tanti altri progetti poi infranti dalla scomparsa del 53enne.

tu la mente, io le tue gambe. I nostri allenamenti, i piccoli viaggi per poter partecipare alle varie maratone, le risate, le fotografie…

Queste le commoventi parole affidate dal fratello di Franco Leo a facebook, in un post intriso d’amore e di dolore per la drammatica perdita.

Fratello mio, te ne sei andato felice di aver trascorso dei giorni meravigliosi. Hai lasciato in tutti noi la voglia di non arrendersi mai…

Nella mente di Dario il ricordo indelebile dell’ultimo viaggio insieme a Franco verso New York, ritratto di un legame che ha emozionato tutta Italia.