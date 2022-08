Fughe nere della doccia, sbrigati ad aprire il frigo: la soluzione è proprio lì

Fughe delle piastrelle della doccia nere e piene di muffa? La soluzione è sotto i nostri occhi, o meglio dentro il frigorifero. In pochissimo tempo saranno di nuovo pulite e belle da vedere, oltre che igienizzate.

La casa è il regno di ognuno, particolareggiato da arredamenti e stili personalizzati per vivere momenti intimi e di relax senza alcun disagio. Purtroppo però, per quanto una persona tenga puliti gli ambienti, muffa e umidità si insinuano in ogni angolo della casa per annidarsi. Le fughe tra le piastrelle della doccia rivelano quanta umidità ci possa essere in quel determinato bagno. Il rimedio? È dentro il frigorifero.

Cause delle fughe tra le piastrelle della doccia

Il bagno è una delle stanze dove si passa la maggior parte del tempo, ma è anche quella destinata a subire cambi di temperatura drastici tra calore e umidità.

Viene vissuto ad ogni ora del giorno ed è l’ambiente che richiede una pulizia mirata, maggiore e continuativa oltre che una areazione di alto livello. A volte è impossibile accorgersi delle fughe tra le piastrelle bagno che si stanno man mano annerendo, proprio a causa di muffa e dell’umidità persistente.

Il bagno, in particolare, diventa uno degli ambienti più difficili da trattare perché l’umidità è creata dalla grande quantità di calore che si sprigiona e si deposita sulle superfici. Man mano che passa il tempo le piastrelle si opacizzano e invecchiano, oltre ad annerirsi tutto intorno dove ci sono le classiche fughe – una volta di colore bianco.

È possibile mantenere un aspetto ordinato e igienizzato, usando un rimedio naturale che è dentro il frigo di ogni casa.

Il rimedio naturale per eliminare le fughe nere nella doccia

Quelle fughe nere sono le nemiche di ogni casa. Quando le piastrelle sono nuove, tutto è bianco e perfetto per poi diventare nerissime e brutte da vedere.

I detersivi chimici promettono miracoli, spesso aggiungendo tra i loro ingredienti del limone e dell’aceto di vino bianco. In realtà, la soluzione è a portata di mano dentro il frigorifero di casa.

Per rendere le fughe bianche e le piastrelle igienizzate, nel totale rispetto dell’ambiente e senza spendere soldi basterà aprire il frigorifero e prendere un limone dal cassettino in fondo. Questo rimedio naturale è ottimo come detergente, grazie alle sue proprietà igienizzanti per rimuovere lo sporco ostinato. Non solo, disinfetta e lascia un ottimo profumo in tutto l’ambiente in tutta sicurezza anche per i bambini.

Come fare? Prendere un limone bio e spremerlo sino ad ottenere una buona quantità di succo. Per sgrassare le superfici basterà del succo di limone con poca acqua, mentre per pulire bene le fughe gli ingredienti sono:

Bicarbonato di sodio 1 cucchiaio

Aceto di vino bianco ½ bicchiere

Acqua 1 bicchiere

Limone 1 spremuto

Questa miscela di ingredienti è ottima per pulire completamente le fughe, aiutandosi con una spugna dopo averla fatta agire almeno 30 minuti. In alternativa, si potrà usare del succo di limone al naturale da versare sulle fughe e lasciare agire per tutta la notte.

Il giorno dopo, prendere una spugna umida e rimuovere lo sporco totalmente.

Una raccomandazione: il limone è perfetto per le superfici in ceramica ma non quelle in marmo, essendo poroso, per non creare delle macchie rovinandolo completamente.