Fiorentina-Napoli, Spalletti cerca la fuga!

Dopo aver vinto e convinto nelle prime due uscite stagionali il Napoli cerca la vittoria sul difficile campo della Fiorentina che in settimana ha raggiunto il primo obiettivo stagionale staccando il pass per la fase finale della prossima Conference League



Riflettori puntati al Franchi di Firenze dove la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospiterà il Napoli di Luciano Spalletti nell’affascinante posticipo delle terza giornata di campionato.

I partenopei sono a punteggio pieno e proveranno a sfruttare il passo falso dell’Inter per cercare di allungare in classifica portandosi da soli al comando della Serie A.

Contro i viola Luciano Spalletti si affiderà ancora una volta alla coppia formata da Osimhen e Kvaratskhelia che in queste due giornate hanno dimostrato di fare la differenza e di avere un’intesa devastante se lanciati in verticale.

Vincenzo Italiano lancerà dal primo minuto Luka Jovic, tenuto a riposo nella sfida europea contro il Twente e pronto a trascinare la Fiorentina.



Fiorentina-Napoli, supersfida al Franchi di Firenze



Negli ultimi anni il Franchi di Firenze ha sempre regalato soltanto delusioni al Napoli che tornerà nel capoluogo toscano con la voglia di continuare a stupire ed a dimostrare di aver fatto il passo in avanti decisivo per lottare fino in fondo per lo scudetto.



Non dovrebbero esserci sorprese nella Fiorentina che scenderà in campo con il solito 4-3-3 super offensivo con Ikone e Sottil che proveranno ad ispirare il talento di Luka Jovic.

L’ex Real Madrid ha già trovato il primo gol ufficiale con i viola nella sfida d’esordio contro la Cremonese e stasera cercherà di far esplodere il Franchi disputando una grande partita.

Luciano Spalletti non dovrebbe cambiare nulla rispetto al super Napoli visto contro il Monza: 4-3-3 con Meret tra i pali, Mario Rui, Kim, Rrahamani e Di Lorenzo in fase difensiva, Lobotka in cabina di regia con Zambo Anguissa e Piotr Zielinski nel ruolo di mezze ali.

In attacco il tridente partenopeo sarà composto da Kvaratskhelia, Osimhen e Hirving Lozano con Giacomo Raspadori pronto a subentrare nella ripresa per dare vivacità all’attacco dei campani.

Tanta attesa per una partita importante e sulla carta molto bella, il Napoli è una macchina da gol ma la Fiorentina ha dimostrato di avere la forza, soprattutto n casa, per giocare a grandi livelli anche contro i top-club.

Con la sconfitta dell’Inter il Napoli ha la possibilità di prendersi la vetta della classifica ottenendo la terza vittoria consecutiva in campionato.