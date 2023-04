Friuli, elezioni regionali. Chiusi i seggi, iniziato lo scrutinio. Per gli exit poll avanti Fedriga oltre il 60%

Alle 15 si sono chiusi i seggi della due giorni di voto in Friuli Venezia Giulia. Oltre 1,1 milioni di elettori chiamati a rinnovare il governatore e il consiglio della regione, così come i consigli in 24 Comuni. A Udine e Sacile si elegge anche il sindaco, così come in altri 22 Comuni oltre i 15mila abitanti.

Attesa per i risultati elettorali. Secondo i primi exit poll di Opinio Italia per Rai Fedriga è avanti con oltre il 60% dei consensi a suo favore.

Urne chiuse

Seggi chiusi in Friuli Venezia Giulia dopo una due giorni di elezioni regionali. Giorgia Tripoli della lista civica Insieme Liberi, Alessandro Maran del Terzo Polo e +Europa, Massimo Moretuzzo della coalizione centrosinistra-M5S e l’attuale governatore leghista Massimiliano Fedriga, sostenuto dal centrodestra, sono i candidati alla guida della giunta regionale. Secondo i primi exit poll diffusi da Opinio per Rai è avanti Fedriga per un secondo mandato, in una forbice tra il 61 e il 65%. Alle sue spalle Moretuzzo tra il 28 e il 32%, segue Maran tra il 3 e il 5% e Tripoli tra il 2 e il 4%.

Affluenza parziale sotto al 49% secondo i dati del Viminale. Se il dato venisse confermato come definitivo, questo significherebbe che l’affluenza sarà stata inferiore rispetto all’ultima tornata elettorale regionale di cinque anni fa.

In aggiornamento