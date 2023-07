Frigo, consuma un sacco: col trucco della manopola dimezzi la bolletta in un attimo

Frigo, con il trucco della manopola dimezzi la bolletta in un attimo. Ecco il sistema che solo in pochi conoscono. Non ne potrai più fare a meno.

Sai che i costi alti in bolletta dipendono principalmente dall’utilizzo del frigo che è tra gli elettrodomestici più energivori? Se vuoi iniziare a risparmiare, devi allora provare il trucco della manopola: così le tue fatture energetiche non saranno più un problema.

Frigorifero e consumi energetici

Insieme alla lavatrice e alla lavastoviglie, il frigorifero è tra gli elettrodomestici più energivori, significa cioè che consuma tanta energia che si traduce poi in costi che ci vengono addebitati nelle fatture energetiche.

Poiché è collegato alla corrente 24 ore su 24 è proprio lui il responsabile principale delle bollette alte. Secondo alcune indagini, il 25% dei consumi energetici dipende proprio dall’utilizzo di questo elettrodomestico.

Sicuramente non possiamo rinunciare al frigorifero, possiamo però fare in modo di risparmiare soldi adottando delle strategie intelligenti. La prima cosa da fare, secondo gli esperti, è per esempio acquistare un frigo di classe energetica A o A+ o di classe energetica ancora superiore. In questo modo, dimezzeremo i costi in bolletta.

Altro consiglio: hai mai fatto caso alla manopola che è presente in quasi tutti i frigoriferi? In quelli di nuova generazione essa è stata sostituita da un display digitale ma il funzionamento è il medesimo. Proprio questa manopola ti permetterà di risparmiare energia. In che modo? Lo scopriamo insieme.

Frigo, il trucco della manopola per dimezzare i costi in bolletta

Se anche tu sei stanco di ricevere ogni mese fatture energetiche sempre più alte, devi iniziare a mettere in pratica delle strategie di risparmio. Comincia con l’utilizzare in maniera intelligente il frigorifero.

Sai che questo elettrodomestico è quello che fa aumentare più di ogni altro i costi in bolletta? Consuma tanto proprio come altri elettrodomestici energivori ovvero lavatrice e lavastoviglie.

C’è però un sistema che ti consente di dimezzare i costi in bolletta. Conosci il trucco della manopola? Se la risposta è no, continua a leggere questo contributo. Ti garantiamo che dopo aver scoperto questo sistema non potrai più farne a meno.

La manopola a cui facciamo riferimento altro non è che il termostato che si trova di solito all’interno del frigorifero. Questa manopola consente di regolare la temperatura dell’elettrodomestico. È proprio attraverso la gestione dei gradi che è possibile ottenere un risparmio in bolletta.

Per dimezzare i costi energetici, dovresti impostare la temperatura del tuo frigorifero tra 1 grado e 4 gradi mentre quella del congelatore a -17 gradi. In questo modo risparmierai oltre il 5% di energia.

Se impari a regolare bene il termostato interno del frigo, non avrai più problemi e vedrai che la prossima bolletta energetica non sarà così alta come quelle precedenti. Ci sono anche altri consigli che gli esperti ritengono preziosi da condividere per risparmiare in bolletta.

Per esempio, non è una buona idea riempire eccessivamente il frigorifero perché altrimenti questo elettrodomestico è costretto a lavorare al massimo delle sue potenzialità impiegando più energia per mantenere gli alimenti freschi.

Ancora, non bisognerebbe mai lasciare lo sportello sempre aperto: se lo fai, consumi inutilmente kW preziosi. Inoltre, è importante che gli alimenti siano distanziati tra di loro in modo che l’aria possa circolare liberamente all’interno del frigo.

Se ci sono poi delle bevande, esse devono essere sempre chiuse o coperte con pellicola trasparente o carta stagnola. Per quale ragione? Semplice: perché l’umidità che si può generare all’interno del frigo costringe il compressore dell’elettrodomestico a lavorare di più causando un maggiore dispendio energetico.