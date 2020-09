"Fratelli di Crozza": ecco i nuovi personaggi del programma

Dopo il record di ascolti registrato durante l’ultima edizione, con punte di 6,4% di share e oltre 1,4 milioni di telespettatori, “Fratelli di Crozza” si appresta a ripartire con una nuova stagione sul canale Nove, in onda ogni venerdì dal 18 settembre in diretta e in prima serata.

Protagonista assoluta del venerdì sera, dunque, sarà la verve satirica dell’artista genovese, che rappresenterà i vizi e le virtù degli italiani attraverso monologhi, canzoni e imitazioni di personalità celebri, che hanno fatto del suo stile un marchio della satira italiana.

C’è ancora un alone di mistero sui nuovi personaggi che si aggiungeranno in questa nuova edizione dello show, anche se Crozza, nelle scorse settimane, ne ha anticipati alcuni, come il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, alle prese con la ripartenza della scuola, il team manager della Ferrari, Mattia Binotto, e il Professor Alberto Zangrillo, del San Raffaele di Milano.

I successi di Maurizio Crozza

Maurizio Crozza nasce a Genova, il 5 dicembre 1959. Inizia proprio nella sua città natale la formazione di attore, diplomandosi alla scuola di recitazione del Teatro Stabile e debuttando in pubblico con il gruppo cabarettista Broncoviz, dove conosce la sua attuale compagna, Carla Signoris.

Inizia in televisione con programmi satirici come Avanzi, Tunnel e partecipando alla trasmissione Hollywood Party nel 1995 insieme con il suo gruppo. Dopo lo scioglimento nel 1996, arriva la vera popolarità sulle reti Mediaset, nel programma Mai dire Gol della Gialappa’s Band, nel quale partecipa in veste di imitatore per quattro edizioni, dal 1996 al 2000.

Dal 2007 gli viene assegnata la copertina di Ballarò e, da lì, inaugura il filone politico, riproposto nel one man show “Crozza Italia” su LA7, che cambia nome negli anni, fino al più recente Crozza nel Paese delle Meraviglie. Qui fa il pieno di ascolti, e in alcuni casi di critiche, con le imitazioni di Silvio Berlusconi, Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi, per citare i più ricorrenti.

Nel 2017 inizia il nuovo programma Fratelli di Crozza sul canale Nove del gruppo Discovery e cura la copertina di Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio su Rai 1.

