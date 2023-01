Francobollo, se trovi questo ti intaschi 638 euro subito: quale devi cercare

Francobollo, li collezioni? Sappi che potresti avere anche tu quello che vale ben 638 euro! Ecco quale devi cercare tra i tanti.

Francobolli, che passione! E tu, quanti ne possiedi? Se sei un amante o un collezionista, sappi che potresti avere un piccolo tesoretto: questo qui vale ben 638 euro!

Francobolli, la passione curiosa di milioni di italiani

Gli italiani, secondo le statistiche, sono tra i popoli che hanno più passioni al mondo. Una in particolare e alquanto curiosa, però, prevale su tutte: quella dei francobolli. La cosiddetta filatelia, cioè l’amore per i francobolli, in realtà investe non soltanto la nostra nazione ma tutto il mondo.

Esistono tantissime persone che collezionano da sempre questi rettangolini di carta utilizzati per la affrancatura della posta. Alcuni hanno dei fotogrammi particolari, delle immagini precise e dei disegni curiosi.

Altri invece, dei numeri o dei simboli mai visti prima. Mentre alcuni valgono nulla e sono collezionati solo per passione, altri invece possono valere centinaia e centinaia di euro. Tu collezioni francobolli o hai da parte alcuni che magari ti sono stati regalati dal nonno o dai tuoi genitori?

Controlla bene, potresti essere tu il fortunato possessore del francobollo che vale ben 638 euro. Curioso di sapere come è fatto? Te lo diciamo subito. Presta particolare attenzione soprattutto a questi dettagli. Apri bene gli occhi.

Qual è il francobollo che vale ben 638 euro

Il valore dei francobolli è una variabile non costante. Alcuni valgono tanto, altri di meno o altri ancora zero. Generalmente, quelli affrancati hanno una maggiore valenza. Per esempio, quelli conosciuti come Gronchi rosa possono cambiarti la vita: se ne possiedi uno o addirittura di più, potresti avere un tesoretto di oltre 30.000 euro! Ma ti diciamo che trovarlo non è così semplice come si può pensare.

Anche i francobolli stranieri hanno il loro valore. Alcuni li mettono in vendita su vari e-commerce oppure online. Gli appassionati e i collezionisti spesso non rinunciano ad acquistarli, neanche a cifre esorbitanti.

Il francobollo di cui ti parliamo oggi, vale invece ben 638 euro. Potresti essere tu il fortunato possessore? Più precisamente facciamo riferimento a 5 francobolli uguali, affrancati sulla medesima busta. C’è impresso su di essi il volto di una donna in colorazioni diverse.

Questi francobolli risalgono al 1891 e proprio il fatto che siano stati riprodotti in maniera uguale ma in colorazione diverse, aumenta ancora di più il loro valore. Se ce l’hai, allora possiedi un piccolo tesoretto a casa.

Attenzione. Questa cifra non vale solo per i francobolli italiani ma anche per quelli stranieri riprodotti alla medesima maniera e cioè con colorazioni diverse ma con la stessa immagine. Non è difficile trovarli.

On-line o sui vari commerce, potresti imbatterti anche in francobolli che riportano la scritta Bombay o SVERIGE FIRMARKE 1 ORE. Anche questi sono francobolli di vecchia data, realizzati in maniera particolare e cioè con il doppio processo di stampa.

Ebbene, queste tipologie di francobolli valgono tutti 638 euro. Per caso tu ce li hai nella tua collezione? Facci caso, potresti avere custoditi in casa dei piccoli tesoretti. La passione per i francobolli è diffusa in tutto il mondo.

Tantissimi sono i filatelici che addirittura viaggiano per raggiungere altri esperti o collezionisti con i quali concludere affari o effettuare scambi di francobolli. Alcuni di essi valgono davvero tantissimi soldi, fino a 50 o addirittura 60 mila euro.

Bisogna però conoscerli e studiarli attentamente nelle caratteristiche e nei dettagli. Magari anche tu potresti avere nella tua collezione alcuni francobolli che potrebbero farti diventare ricco come zio Paperone. Se non ne capisci nulla, allora rivolgiti a chi ne sa più di te: potresti davvero cambiare vita.