Francesco Totti, avete visto con che auto va in giro? Costa più di un villone

È una delle più grandi passioni di Francesco Totti, con un ultimo acquisto che fa veramente girare la testa. Si tratta di un’auto prestigiosa, bellissima e con un costo inimmaginabile. Scopriamolo insieme.

Francesco Totti, l’ex capitano della Roma, conta tantissime passioni e nella sua vita non ha rinunciato a nulla. Tra le tante, quella per le auto è la più sentita e la sua è una collezione infinita e di grandissimo valore. Non è passata inosservata la notizia del suo nuovo acquisto di lusso ad un prezzo veramente da capogiro. Qual è l’auto che si è comprato?

Francesco Totti e la passione per le auto di lusso

Se entriamo nel garage di Francesco Totti potremo renderci conto di quanto la sua passione per le auto sia concreta. I calciatori hanno da sempre investito i loro soldi in auto di lusso, ville con piscina e accessori ma il grandissimo ex capitano romano ha un grande amore per tutto ciò che ha 4 ruote.

Lasciamo un attimo da parte il gossip che lo riguarda in questo periodo, per la sua separazione dalla moglie Ilary Blasi, per concentrarci sulle auto e la sua passione più grande.

Totti ama le vetture di lusso ed essendo un ex calciatore di fama internazionale, può permettersi l’acquisto di tantissime auto dal valore alto. Tra i suoi acquisti c’è una Ferrari 612 Scaglietti insieme ad altri due esemplari che hanno una edizione limitata.

L’ultima arrivata nel garage di casa Totti è un modello di ultimissima generazione che si potrebbe definire come un oggetto da collezione.

La nuova auto di Totti: il prezzo è inimmaginabile

Il modello di auto di lusso acquistato da Francesco Totti ha il costo di un appartamento e accessori che farebbero imbarazzare la Nasa. La Lamborghini Urus è la nuova arrivata ed è un’auto lussuosa da collezione.

Francesco non si è accontentato del modello base, chiedendo che venissero aggiunti non pochi optional. Nonostante il modello base sia già ricco di funzionalità, l’ex capitano della Roma ha voluto personalizzare il suo gioiello di lusso per renderlo unico nel suo genere. Ovviamente, un vero appassionato di auto non poteva farsi mancare la bellissima Urus che è un’auto da record meravigliosa di casa Lamborghini.

Questa è un’auto che si presenta come un SUV in combinazione con caratteristiche strutturali che sono riservate alle sole auto con prestazioni di lusso. È una vettura sportiva che affronta ogni tipo di terreno, sentiero , superficie per trovarsi a proprio agio anche in città. Non manca il tocco di classe ed eleganza come da mood Lamborghini, intramontabile.

La potenza del SUV si fonde perfettamente con la bellezza del design, con un modello 4×4 di categoria lussuosa e sportiva allo stesso tempo. Gli interni sono studiati nei minimi particolari, per essere eleganti e comodi allo stesso tempo anche nei viaggi lunghissimi.

La sua guida è ovviamente morbida e sicura, tipica delle auto Lamborghini tanto amata dai suoi clienti. Francesco Totti ha voluto osservare anche l’aspetto tecnico, infatti quest’auto monta un motore V8 4.0 biturbo che fa uscire i suoi 650 cavalli di potenza.

Il modello acquistato da Totti ha un prezzo base di listino da 230mila euro, ma con tutti gli optional ha superato di gran lunga i 300mila euro di costo.