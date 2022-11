Continuano senza sosta, nonostante le avverse condizioni meteo, le operazioni di soccorso a Casamicciola, sull’isola d’Ischia, colpita da una frana nella mattina di ieri. Secondo quanto dichiarato da Claudio Palomba, prefetto di Napoli, ci sarebbero 11 dispersi.

I soccorritori, impegnati tutta la notte, hanno messo in salvo 13 feriti di cui solamente uno è in gravi condizioni; purtroppo questa frana ha registrato la prima vittima, si tratta di una donna di 31 anni.

La frana a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia

Continuano incessanti le operazioni di soccorso a Casamicciola Terme, una frazione sull’isola ischitana. I soccorritori continuano a scavare nel fango. Da stanotte, nonostante il maltempo non sembra dare tregua, si sta cercando di ritrovare le 11 persone che mancano all’appello.

Dall’ultimo bollettino diramato ieri sera dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, sono state accertate 13 persone ferite di cui solamente una in gravi condizioni e prontamente trasferita nel reparto di Trauma center presso l’ospedale Cardarelli di Napoli.

Purtroppo, questa ondata di maltempo, ha registrato anche una vittima: Eleonora Sirabella, una 31enne, originaria di Lacco Ameno, non tanto distante da Casamicciola Terme dove la donna viveva; il suo corpo è stato trovato nei pressi di Piazza Maio, dove la frana ha registrato i maggiori danni.

La caduta di lava da un pendio di monte Epomeo ha reso un paradiso di vacanze estive uno scenario da incubo.

Atteso per oggi Consiglio dei ministri per lo stato di emergenza

Mentre gli uomini della protezione civile e i vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca per cercare di portare in salvo gli 11 dispersi che mancano all’appello, nella giornata odierna è atteso un consiglio dei ministri alle ore 11 a Palazzo Chigi per dichiarare lo stato di emergenza in seguito agli ultimi avvenimenti sull’isola.

Nel frattempo, alle 8.30 di questa mattina, il prefetto di Napoli si è riunito per fare il punto della situazione circa gli ultimi aggiornamenti su dispersi ed eventuali nuove vittime.

Dalla riunione del centro coordinamento soccorsi purtroppo non ci sono notizie confortanti. Il quadro rimane invariato; tra i dispersi ci sono anche due nuclei familiari e due bambini.

“Sono complessivamente 167 le persone sfollate a Casamicciola, TuttE LE PERSONE hanno avuto una sistemazione, la gran parte in albergo e altri con sistemazioni autonome”.

Queste le dichiarazioni di Claudio Palomba, il prefetto di Napoli, al termine della riunione tenutasi questa mattina in Prefettura, insieme al direttore della Protezione civile regionale Italo Giulivo, i vertici locali delle forze dell’ordine e Giovanni Legnini, commissario straordinario di governo per la ricostruzione post sisma del 2017.