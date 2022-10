Forum, quanto guadagnano i collaboratori della Palombelli? Le cifre inaspettate

Forum, lo sapete quanto guadagnano i collaboratori di Barbara Palombelli? Incredibile. Svelate le cifre che nessuno si aspettava.

Il programma condotto da Barbara Palombelli continua ad avere un grandissimo successo. La conduttrice è accompagnata dai suoi fedeli collaboratori, al timone di una trasmissione seguitissima. Sapete quanto si intascano i giovani di Forum? Assurdo.

Forum, la trasmissione Mediaset dal successo straordinario

Forum è uno dei programmi di punta della rete del Biscione. Da tanti anni in onda su Mediaset, il legal show continua ad avere, ieri come oggi, un successo straordinario. Pensate che solo dal 2013 Barbara Palombelli è al timone di questo format senza tempo, che prima di lei ha visto alla conduzione sue colleghe altrettanto brave come Paola Perego e Rita Dalla Chiesa.

Gli italiani però non possono fare a meno della moglie di Rutelli che è considerata sicuramente una delle conduttrici più azzeccate per la conduzione di una trasmissione di questo genere.

Con il suo aplomb indiscutibile, la sua serietà e professionalità, si può a buona ragione ritenere una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico italiano. Impossibile annoiarsi a guardare Forum.

Programma frizzante e peperino, grazie alla presenza non solo di Barbara ma anche dei collaboratori, il format proposto sulla rete del Biscione piace tanto e continua a raccogliere dati di ascolto incredibili.

A proposito della grande e numerosa famiglia di Forum, sapete quanto guadagnano i collaboratori della bella Barbara? Ecco le cifre percepite.

Quanto guadagnano i collaboratori della Palombelli

Da più di un mese Barbara Palombelli è ritornata alla conduzione della nuova stagione di Forum. Insieme a lei, gli immancabili collaboratori, i giovani Paolo Ciavarro, Sofia Odescalchi, Camilla Ghini, Ladislao Liverani e Roberta Fontana, “nuovo acquisto” della rete che si è unita a Giulia Campesi, famosa influencer e a Claudio Giambene.

Insomma, ha una squadra davvero numerosa Forum su cui poter contare. Sicuramente, nella famiglia del noto legal show, a guadagnare più di tutti è la conduttrice. Svelti di recente i suoi (presunti) compensi.

Secondo alcune indiscrezioni riportate su vari portali del web, la nota presentatrice guadagnerebbe all’incirca 500 mila euro all’anno per la sua conduzione. Si tratta ovviamente di rumors che non sono stati però confermati dalla diretta interessata.

Vi state invece chiedendo quanto guadagnano i suoi collaboratori? Possiamo dirvi che le cifre non sono state mai svelate per paura forse di sollevare un polverone mediatico. Tuttavia, a fare intendere che i giovani partecipanti al programma non guadagnino cifre astronomiche è stata una persona in particolare, Eleonora Giorgi, la mamma di Paolo Ciavarro.

Polemiche e frecciatine a Mediaset

Il figlio della Giorgi collabora da tanto tempo con la Palombelli ma evidentemente non percepisce, così come anche i suoi colleghi, cifre astronomiche, tanto che la madre ha affermato in una recente intervista che, per sbarcare il lunario, il figlio si è ritrovato a dover accettare, qualche tempo fa, la proposta di Maria De Filippi di prendere parte come conduttore del daytime ad Amici.

Non sappiamo dunque quali siano effettivamente i compensi percepiti dai collaboratori della Palombelli ma stando a voci di corridoio, il cachet dei giovani sarebbe davvero irrisorio. Sicuramente la paga dei ragazzi di Forum è più alto di quello degli attori che si presentano in trasmissione e che per la loro presenza ricevono un gettone di partecipazione pari a 400 euro o giù di lì.

Invece, per Paolo, Camilla, Ladislao e Sofia, le cifre non sono state menzionate. Si dice però che i giovani figli d’arte percepiscano un compenso addirittura inferiore ai €2000. Qual è la verità? Chissà che uno di loro prima o poi si decida a parlare e a svelare questo mistero che incuriosisce tanti italiani.