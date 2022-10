Arriva il bonus bollette, con ISEE a 15.000 euro e 6 mesi senza distacco: come averlo

By

Una crisi sempre più acuta

La crisi che stiamo vivendo in Italia e in generale in Europa si fa sentire sempre di più. Tutto è cominciato quando l’Italia ha tentato di riprendersi dallo stop a seguito della pandemia.

La situazione si è mostrata davvero complicata dal punto di vista economico ed è aumentato il numero di famiglie che hanno molta difficoltà ad arrivare alla fine del mese.

Ad acuire questa crisi ci ha pensato lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, che ha causato la diminuzione della materia prima e un aumento dei prezzi. L’inflazione in Italia ormai ha superato il 9% e non tutti gli italiani riescono a fare la spesa settimanale.

Ormai sono tantissimi quelli che si limitano a comprare i beni di prima necessità e che non si concedono se non raramente un piacere. In questo contesto, è compito dello Stato italiano supportare le famiglie italiane con dei bonus che le aiutino a sbarcare il lunario.

Purtroppo però uno dei limiti che ha l’ottenimento dei bonus è sicuramente quello dell’ISEE. Il reddito annuale in questione, infatti, spesso non è indicatore reale della situazione economica delle famiglie percettrici di reddito.

Anche quelle che ne accumulano di più alti, infatti, hanno difficoltà ad arrivare a fine mese a causa l’aumento dei prezzi di spesa e bollette. Una soluzione sarebbe quella di alzare il minimo di ISEE con il quale è possibile partecipare alla richiesta dei bonus.

Il Governo sta già facendo qualcosa al riguardo alzando il minimo di reddito richiesto per ottenere le agevolazioni fiscali. Di recente si è iniziato a parlare di un nuovo bonus che sta facendo gola a moltissimi italiani.

Bonus bollette, 6 mesi senza distacco: caratteristiche

Non tutti lo sanno, ma il Governo di Giorgia Meloni sta pensando a tantissimi aiuti da distribuire alle famiglie italiane, specialmente a quelle in maggiore difficoltà.

Il Governo attuale sta pensando a un “Bonus sociale luce e gas“, che andrebbe inserito già all’interno del prossimo Decreto Aiuti. E non è tutto! Perché il progetto è quello di aggiungere anche una moratoria sui distacchi della luce di almeno sei mesi.

Una novità assoluta del bonus è l’intenzione di aumentare la platea di beneficiari. Fino a questo momento si era pensato a un tetto massimo di 12 mila euro annuali per l’ISEE, ma il Ministro del tesoro Giancarlo Giorgetti vorrebbe alzarlo addirittura a 15 mila euro.

L’obiettivo è quello di far sì che a usufruire del bonus siano almeno 1 milione in più di italiani.

E voi cosa ne pensate del bonus bollette? Continuate a seguirci per sapere quando sarà ufficiale e quali saranno le procedure da seguire per ottenerlo.