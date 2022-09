Forum, avete capito quanto si intascano gli attori della Palombelli? Mai viste cifre del genere

A Forum è ormai noto che le cause sono inscenate da attori. Vediamo quali sono le cifre che si intascano ogni volta.

In onda sulle reti Mediaset dal 1985, la trasmissione Forum è una delle più longeve della televisione italiana.

Forum compie 37 anni

La prima messa in onda di Forum avvenne il 29 settembre del 1985. Da allora, va in onda con continuità sulle reti Mediaset. In precedenza, non era una trasmissione a se stante ma un contenitore posto all’interno di Buona Domenica. Avrebbe dovuto condurlo Maurizio Costanzo ma subentrò Catherine Spaak.

Al suo timone si sono avvicendate diverse personalità. Oggi c’è Barbara Palombelli. Un personaggio che ha portato con se non poche polemiche a causa di diverse sue affermazioni senza tatto.

Come sono cambiati i conduttori, sono cambiati anche i personaggi di corredo ed i giudici. Tra i giudici storici ed indimenticabili che è mancato da qualche mese, spicca il nome di Santi Licheri. In linea di massima, però, il programma, nel suo canovaccio è rimasto pressoché identico e, forse, è stato proprio questo a rendere tanto fedeli i telespettatori da casa.

Anche se, nel corso degli anni, i telespettatori hanno imparato a capire che, le persone che andavano in studio per risolvere i propri casi, sono degli attori, con regolare retribuzione. Le cifre di quanto prendono sono attualmente oggetto di dibattito.

Quanto guadagnano gli attori

Prima di essere scritturati come attori di Forum, le persone devono superare dei casting molto rigidi. Essi, infatti, devono dimostrare di saper rappresentare le loro ragioni nel modo più credibile possibile. A riportarlo, anche il sito meteoweek.com. Del resto, sono proprio i soggetti delle cause a fare il successo della trasmissione.

Incuriosisce il pubblico, dunque, conoscere i loro compensi. A riportarli è stato Il Fatto Quotidiano nel corso di una sua inchiesta. Quest’ultima è stata possibile anche in seguito alle dichiarazioni di alcuni tra gli ex attori. In particolare, nell’inchiesta è stato scritto:

“Molti di loro prendono parte per il gettone di presenza, che varierebbe dai 250 ai 500 euro a puntata, più le spese di trasporto e alloggio. Alcuni tornano pure per più puntate per interpretare ruoli diversi”.

Sicuramente, i personaggi che hanno più talento sono quelli che hanno più possibilità di essere richiamati. Un’entrata, quella guadagnata che, soprattutto se ripetuta con cadenza periodica, potrebbe rappresentare per chi fa l’attore a Forum, un arrotondamento dello stipendio. O, addirittura, una seconda entrata che potrebbe essere persino più alta della precedente.