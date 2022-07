Formiche dal battiscopa, comincia a preoccuparti: brutto segno | Come liberarsene

In estate può capitare di avere a che fare con le formiche in casa ma se si trovano nel battiscopa cosa significa?

Niente paura, anche se sono una presenza snervante e antigienica, le formiche dal battiscopa possono essere eliminate.

Formiche in casa

In estate, si sa, le formiche hanno un’attività più intensa, per preparare le loro tane e sopravvivere all’inverno. Per questo motivo, non è escluso che si arrampichino o addentrino fino a casa tua. Durante l’estate le uova deposte dalla regina si schiudono e avviene il fenomeno della sciamatura: nascono esemplari maschi e femmine che abbandonano il loro nido per il fine di riprodursi.

Se la tua abitazione si trova in una zona circondata da molta vegetazione e, magari, con un ampio spazio esterno, in una certa misura può essere anche normale. Tuttavia, si può prevenire la loro presenza in casa assumendo dei comportamenti adeguati e usando dei repellenti.

Prima di usare delle sostanze chimiche, però, fai attenzione ad eliminare tutti i resti di cibo dalle superfici. Ad esempio, in cucina, togli tutte le briciole ed i residui da pavimento e tavolo in primis. Laddove ti sia possibile, svuota con una certa frequenza il bidone dell’umido. Anch’esso può fungere da richiamo irresistibile per le formiche. Lo stesso bidone andrebbe pulito accuratamente con frequenza.

Dopo aver compreso che la pulizia è uno degli accorgimenti primari da adottare contro questi insetti, vediamo cosa significa che le formiche sono presenti nel battiscopa.

Cosa significa se sono nel battiscopa

Purtroppo, quando le formiche fuoriescono dal battiscopa, ciò potrebbe rappresentare un segnale vero e proprio di un’infestazione. In questo caso, la pulizia e gli accorgimenti di cui sopra, potrebbero servire a poco.

Infatti, in ambienti come i battiscopa le formiche possono trovare terreno fertile per proliferare. Non bisogna dimenticare, infatti, che le formiche sono in grado di scavare il legno e creare al loro interno delle gallerie. In questo modo, creeranno un formicaio solido e in grado di mantenere una temperatura costante per tutto il corso dell’anno. Mentre le formiche addette a questa operazione lavoreranno alla costruzione del formicaio, le altre andranno in giro per la tua casa alla ricerca di cibo, creando un via vai continuo con il battiscopa.

La regina da cui nascono le uova sarà difficile da stanare all’interno del battiscopa. Lei, infatti, non sarà raggiunta da i classici veleni. Al massimo verrà uccisa qualche operaia che sarà prontamente rimpiazzata. A tal proposito si potrebbe utilizzare un’esca alimentare, non pericolosa per l’uomo. Le formiche la porteranno nel formicaio ed arriverà anche alla regina. Una volta che il via vai sarà terminato, procedi a sigillare tutte le fessure.