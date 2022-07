Forchette di plastica nell’orto, non immagini ciò che accade: il segreto dei contadini

Posizionare le forchette di plastica nell’orto non è una pratica strana ma è un vero e proprio segreto dei contadini. Vediamo perché farlo.

Le forchette di plastica andrebbero letteralmente piantate nell’orto, facendo in modo che i denti fuoriescano.

Forchette di plastica nell’orto: il segreto dei contadini

Piantare le forchette di plastica nell’orto o nel giardino potrebbe sembrare una pratica strana. Eppure, a salvarci il raccolto e le piante, molto spesso, arrivano dei trucchi banali. Tra questi, spicca il metodo segreto dei contadini: quello di piantare le forchette nell’orto.

La motivazione potrebbe sorprenderti. Tu, intanto, recati ad un supermercato vicino o alla bottega sotto casa che vende la qualunque, e acquista un pacco di forchette di plastica. Se volessi risparmiare e ne hai la possibilità, potresti acquistarle online o all’ingrosso. No, stavolta non dovrai usarle per fare una scampagnata o per consumare un pasto veloce senza lavare le stoviglie. Stavolta, ti serviranno nell’orto.

Ogni forchetta dovrebbe essere messa a circa dieci centimetri l’una dall’altra. Il manico dovrebbe stare sotto terra mentre i rebbi rivolti verso l’alto. Tra una forchetta e l’altra dovrebbero esserci circa dieci centimetri di distanza.

Perché iniziare a farlo

Le forchette di plastica nell’orto eviteranno che predatori ed altri animali (es. conigli, procioni etc.) possano cibarsi del tuo raccolto prima di te. Infatti, questi animali, eviteranno di attraversare il tuo orto o il tuo giardino e se lo dovessero fare, si potrebbero fare molto male, pungendosi con le forchette.

I roditori, purtroppo, potrebbero causare agli orti pesanti perdite economiche, danneggiando le aree colturali e trasmettendo malattie. Essi si nutrono di ortaggi quali carote, melanzane, pomodori ma anche i semi.

Nonostante queste problematiche, sono comunque degli esseri viventi molto utili per l’ecosistema perché, ad esempio, favoriscono l’areazione del suolo costruendo le loro tane. Quindi, con le forchette di plastica nell’orto, non si farebbe altro che dissuaderli e farli allontanare.

Le forchette di plastica nell’orto possono fungere da dissuasori anche per tutti quegli uccelli che si cibano a loro volta dei semi e dei frutti del tuo orto. Vedendole non si avvicineranno e se lo dovessero fare, si pungeranno e scapperanno via.

Il tutto senza usare ingombranti protezioni spesso inutili oppure sostanze chimiche pericolose per te e per chi ti sta intorno, oltre che per i frutti del tuo orto.