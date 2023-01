Forbici che non tagliano più, come si affilano: ci vorranno pochi secondi

Oggi vi sveliamo un metodo incredibile per affilare le vostre forbici in pochi secondi. Non chiamerete mai più l’arrotino.

Vi spieghiamo come fare per far sì che le vostre forbici tornino affilate come un tempo, non crederete ai vostri occhi.

Come mantenere affilate le vostre forbici

Per mantenere le forbici affilate, è importante tagliare solo materiali appropriati e evitare di utilizzarle per tagliare oggetti duri come fil di ferro o chiodi. Inoltre, è necessario affilarle regolarmente.

Per evitare di rovinare la forbice, è importante pulirle e lubrificarle regolarmente, in modo che gli ingranaggi scorrano agevolmente. È anche importante evitare di piegarle o forzare le lame, in quanto ciò può causare danni permanenti. Inoltre, è importante conservarle in un luogo asciutto e protetto dalla ruggine.

Pulire la forbice dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali residui di materiale tagliato. Per lubrificarle, basta una piccola quantità di olio per macchine o un lubrificante specifico per mantenere gli ingranaggi scorrevoli.

Conservare la forbice in un luogo asciutto e protetto da qualsiasi agente esterno che possa danneggiarla. Vi ricordiamo di non piegare o forzare le lame per nessuna ragione al mondo, in quanto ciò può causare danni permanenti.

E infine non lasciarle incustodite, specie se ci sono bambini in giro. Le vostre forbici non tagliano più come un tempo e volete che tornino al loro antico splendore? Ecco che vi sveliamo come affilarle direttamente a casa vostra e a costi zero.

Ecco il metodo definitivo per affilarle

Le forbici sono state inventate in Egitto intorno al 1500 a.C. e sono state utilizzate per tagliare capelli e tessuti. Le prime forbici erano costituite da due lame di metallo, tenute insieme da un perno centrale, e venivano azionate con entrambe le mani.

Nel corso dei secoli, le forbici sono state migliorate e oggi sono disponibili in una vasta gamma di forme e dimensioni, utilizzate per una varietà di scopi. Le forbici moderne sono generalmente fatte di acciaio inossidabile o acciaio al carbonio, anche se possono anche essere in altri materiali come plastica, legno, e persino ceramica.

Le forbici si utilizzano da moltissimi anni, ma per alcuni è un mistero come affilarle. Oggi vi spieghiamo come farlo con una lima:

assicurarsi che le forbici siano pulite e asciutte posizionare la lima su una superficie stabile e piana tenerle in modo che la lama superiore sia rivolta verso l’alto e la lama inferiore sia rivolta verso la lima. utilizzare una lieve pressione per far scorrere la lama superiore della forbice lungo la lima, iniziando dalla punta e lavorando verso l’impugnatura. Assicurarsi di mantenere un angolo di circa 20 gradi tra la lima e la lama superiore ripetere il passaggio 4 per la lama inferiore controllare che le lame siano allineate e che siano affilate in modo uniforme.

Ora potrete testare la forbice su un pezzo di carta per verificare che taglino bene. Vi raccomandiamo di utilizzare sempre una lima di qualità e adeguata per affilarle, evitando di utilizzare limette o lime inappropriate per non danneggiare le forbici.