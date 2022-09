Foglie d’alloro, perché le stanno iniziando a mettere sui termosifoni: si risparmia (e tanto)

Avete mai messo le foglie d’alloro sopra il termosifone? Fatelo subito perché il motivo è veramente sorprendente.

Le foglie d’alloro spesso vengono utilizzate come insaporitore per i cibi oppure per la preparazione delle tisane. La loro storia è veramente antica e hanno sempre avuto un ruolo importante per eventi, celebrazioni e festeggiamenti. In altri casi si possono utilizzare anche sopra i termosifoni e motivo lascia veramente senza parole. Tantissime persone lo stanno già facendo e per chi ancora non ha fatto questo passo è il momento di iniziare. Scopriamo insieme come fare e perché?

Come usare il termosifone bene in inverno

Usare bene i termosifoni in questo 2022/2023 sarà doveroso per tutti quanti, considerando che i costi in bolletta lieviteranno in maniera esponenziale. A causa della continuazione del conflitto tra Ucraina e Russia, la situazione in Europa sarà particolarmente difficile da affrontare. Il Governo italiano ha predisposto una serie di disposizioni per risparmiare, ma allo stesso tempo per non sprecare alcuna energia.

Alcune realtà si sono viste arrivare delle bollette dal costo di 3.500 euro minimo, soprattutto per chi ha molti dispositivi. In tema di riscaldamento e termosifoni è importante seguire le indicazioni del governo per avere un ottimo risparmio energetico.

La prima cosa da fare prima dell’accensione è un controllo da parte del tecnico specializzato, così da non inquinare e non chiedere al dispositivo di funzionare in maniera non adeguata.

Il tecnico controllerà se tutto è a norma, eliminerà le incrostazioni di calcare e tutti i vari dispositivi. Inoltre saranno da tenere lontani da ostacoli di ogni tipo, tende, mobili e asciugabiancheria così che il calore si diffonda per tutta la casa. Visto il momento, meglio installare anche le valvole termostatiche e i pannelli riflettenti per regolare il flusso di acqua calda e non superare la temperatura della centralina.

Foglie d’alloro sul termosifone per risparmiare

Ma ora passiamo alle foglie d’alloro che possono essere posizionate proprio sopra il termosifone. A parte il fatto che sono veramente bellissime da vedere, queste foglie hanno proprietà uniche nel loro genere e rimarrete affascinati da quello che possono fare.

Una pianta speciale che viene usata per preparare ottime tisane oppure pietanze, sino alla profumazione intensa della casa. Ora come ora è difficile si possa associare ad un termosifone, eppure basterà mettere delle foglie di alloro sul termosifone caldo per essiccarle: non solo profumeranno la casa intensamente, ma potranno anche essere messe in delle bustine per poi metterle dentro i cassetti.

Le foglie essiccate di alloro possono essere usate anche per la preparazione dalla tisana sopra menzionata, oppure per aiutare a prendere sonno mettendo le bustine sotto il cuscino. Insomma, un vero e proprio metodo innovativo e semplice per risparmiare sui classici profumatori di casa che non avranno mai questo aroma naturale.